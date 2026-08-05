Від Харкова до Києва: які регіони можуть опинитися в зоні дії північнокорейських ракет

Дальність польоту дозволяє накривати значну частину території України

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Росія може розгорнути у Воронезькій області ракетний підрозділ КНДР, який може бути залучений до ударів по Україні. Ворог міг вже отримати нову партію ракет для нього.

За даними Reuters із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка, йдеться про підрозділ приблизно зі 90 військових КНДР, який можуть включити до складу 112-ї ракетної бригади ЗС РФ. Загалом Росія планує розгорнути угруповання, яке може включати до 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Передані ракети типу KN-23 і KN-24 супроводжує персонал.

Які саме завдання виконуватимуть військові КНДР у складі російського підрозділу — наразі невідомо. Водночас, з огляду на заявлене розташування у Воронезькій області, можна припустити, куди долетять ракети.

Що за ракети отримала Росія від КНДР

Основними ракетами, які Північна Корея передає Росії, є KN-23 та KN-24. Обидві системи належать до класу балістичних ракет малої дальності й уже використовувалися російськими військами під час війни проти України.

KN-23 (Hwasong-11Ga) — твердопаливна балістична ракета, яку часто порівнюють із російським комплексом "Іскандер-М". Вона має квазібалістичну траєкторію польоту, може долати приблизно 450–690 км і нести бойову частину вагою до 500 кг.

Головна особливість KN-23 — здатність маневрувати під час польоту, що ускладнює її перехоплення системами протиповітряної оборони. Зовні ракета нагадує російську 9М723 від "Іскандера", однак має власні конструктивні особливості.

KN-24 (Hwasong-11Na) — керована балістична ракета малої дальності, яку часто називають аналогом американської ATACMS. Її дальність оцінюють приблизно у 400 км, а бойова частина може важити до 500 кг.

Ця ракета має більш пласку траєкторію польоту, що дозволяє їй довше залишатися поза зоною виявлення радарів. KN-24 запускається з мобільних установок і може використовуватися для ураження військових об’єктів та інфраструктури.

KN-23 та KN-24 - що відомо про корейські балістичні ракети/ Інфографіка NV

Куди можуть дістати корейські ракети

Якщо припустити, що ракетний підрозділ розмістять приблизно в районі Воронежа, "Телеграф" зобразив, куди можуть долетіти ракети із заявленою дальністю 400 км (синє коло) та 690 км (червоне коло).

При дальності 400 км це значні частини Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Полтавської областей, а також Луганщина та Донеччина. Серед великих міст в зоні ризику: Харків, Суми, Краматорськ, Охтирка, Лозова, Павлоград.

це значні частини Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Полтавської областей, а також Луганщина та Донеччина. Серед великих міст в зоні ризику: Харків, Суми, Краматорськ, Охтирка, Лозова, Павлоград. При дальності 690 км під загрозою Київ, Чернігів, Суми, Харків, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Черкаси, Кропивницький, Краматорськ, Павлоград, Лозова тощо. Це Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, частина Житомирської областей.

Карта, куди потенційно можуть дістати північнокорейські ракети з-під Воронежа/ Інфографіка "Телеграф"

Які ще ракети має Північна Корея

КНДР володіє одним із найбільших ракетних арсеналів серед країн, які не мають офіційно визнаного ядерного статусу. Пхеньян активно розвиває балістичні ракети різної дальності, зокрема системи, здатні нести ядерні боєголовки.

До ракет малої дальності, крім KN-23 і KN-24, належать Hwasong-5 і Hwasong-6 — північнокорейські модернізації радянських ракет Р-17 ("Скад"). Їхня дальність становить кілька сотень кілометрів.

Серед ракет середньої дальності КНДР має:

Rodong-1 (Hwasong-7) — балістична ракета з дальністю близько 1200–1500 км

— балістична ракета з дальністю близько 1200–1500 км Hwasong-12 (KN-17) — ракета середньої дальності, яку оцінюють у межах 3700–6000 км

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія все частіше атакує "Бандеролями". У цих ракетах є не російські компоненти.