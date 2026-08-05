Здавалося, його неможливо знищити: найпопулярніша риба України опинилася під загрозою

Екологи вже відібрали проби ґрунту та води

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У кількох регіонах України проявилася тривожна тенденція — масовий мор риби. При цьому гине вид, який вважався "титаном" серед прісноводних мешканців.

Про це свідчать повідомлення у ЗМІ. Мова йде про загибель сріблястого карася. Подібну ситуацію, зокрема, фіксують у межах регіонального ландшафтного парку "Диканський" на Троянівському водосховищі у Полтавській області.

За словами директорки ландшафтного парку Ірини Черкаської, перші випадки загибелі риби зафіксували ще на початку липня у спеку.

"Ми практично щодня фіксували снулу рибу", — розповіла Ірина Черкаська.

Також про масовий мор сріблястого карася наприкінці липня повідомляли і у Львівській області. Під час обстеження водоймища в селі Лисиничі інспектори нарахували 121 загиблу рибу. Факт загибелі риби офіційно підтвердили. Матеріали перевірки були передані відповідним службам для подальшого реагування. Причин загибелі риби не повідомляються.

Мор риби. Фото: https://lviv.media

Що відомо про сріблястого карася

Сріблястий карась — вид прісноводних променеперих риб з роду карасів сімейства коропових. Срілястий карась відрізняється від золотого більшою і світлою лускою та меншою висотою тіла. Як правило, забарвлення луски сріблясто-сіре або зеленкувато-сіре, але зрідка трапляються екземпляри із золотистим і навіть рожевувато-помаранчевим забарвленням.

Карась сріблястий/ Джерело: Львівський рибоохоронний патруль

Раніше у коментарі "Телеграфу" завідувачка відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь розповідала, що сріблястий карась це дуже поширений вид в Україні.

"Він є дуже улюбленим об'єктом невеликих ставкових господарств і він реально дуже багато де є", — пояснювала експерт.

Докладніше про це в матеріалі: "Зниклий шип і живучий сріблястий карась: які види риб зустрічаються частіше, а яких майже немає".

Директорка ландшафтного парку "Диканський" Ірина Черкаська також пояснювала, що срібний карась – дуже витривала риба.

"Під час зимових заморів через нестачу кисню карасі зазвичай виживають. Тому нас здивувало, що загинули саме вони", — зазначала Черкаська.

Чому гине риба: "головні підозрювані"

Однією з можливих причин може бути вірусне захворювання. Аналізуючи ситуацію в Полтавській області, за словами Ірини Черкаської, іхтіологи та іхтіопатологи припустили, що загибель карасів може бути пов’язана із вірусним захворюванням коропових риб. Вона додала, що подібну ситуацію раніше фіксували і на одному з озер у Києві.

Черкаська додає, що серед можливих причин також розглядають незаконне зариблення водойми, проте підтвердити чи спростувати цю версію можуть лише правоохоронці.

Втім, точна причина мору карасів поки що залишається невідомою. Держекоінспекція вже відібрала проби води та ґрунту в Полтавській області для проведення досліджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як досвідчений рибалка спіймав 3 кг карася та поділився секретом вдалого полювання.