П'ять фактів про колишнього керівника метро Києва Брагінського, який втік з України після скандалу

Брагінський очолював київський метрополітен майже 10 років

Після гучного корупційного скандалу та отримання підозри "король" київського метро втік з України. Правоохоронці встановили, що він отримав фейковий висновок військово-лікарської комісії про невиліковну хворобу для виїзду з країни.

Зауважимо, що в поліції не називають імені фігуранта, але hromadske, спираючись на власні джерела, стверджує, що це саме Віктор Брагінський. "Телеграф" вирішив детальніше розповісти про колишнього керівника столичної підземки та зібрав п'ять цікавих фактів про нього.

Що відомо про Віктора Брагінського

Брагінському 41 рік, він народився у Києві. Має три вищі освіти — юридичну, економічну та військову. Закінчив Військовий інститут КНУ імені Шевченка, Академію праці та соціальних відносин і Національний транспортний університет. У 2014 році здобув ступінь кандидата наук з державного управління.

До призначення у метрополітен працював на керівних посадах у "Нафтогазі", "Укрпошті", Бердянському морському порту та інших державних підприємствах. У липні 2014 року очолив КП "Київський метрополітен" за призначенням мера Віталія Кличка.

П'ять фактів про екскерівника київського метрополітену

Брагінський очолював київський метрополітен майже 10 років — з липня 2014 року до березня 2024 року. За час його керівництва на підприємстві сталося чимало скандалів — від зриву будівництва метро на Виноградар до закриття станцій на ремонт.

За його керівництва сталися серйозні проблеми з інфраструктурою метро — просідання тунелів між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка", закриття руху між "Деміївською" та "Теремками".

Метрополітен під керівництвом Брагінського уклав контракти з фірмами його оточення на сотні мільйонів гривень. Серед підрядників були компанії його бізнес-партнера, родинної бухгалтерки та фірма, яку очолювала сестра Брагінського.

Він продав власній сестрі землю в Київській області за 2 мільйони гривень, хоча її ринкова вартість була вдесятеро меншою

Родичі Брагінського за 10 років його керівництва метрополітеном придбали майна на суму близько 1,5 мільйона доларів. Його мати-пенсіонерка купила дві квартири у бізнес-класі вартістю по 10 мільйонів гривень кожна, а колишня дружина придбала ділянку за 760 тисяч доларів в елітному селищі Козин.

Нагадаємо, у березні 2024 року журналісти BIHUS.Info провели розслідування, яке виявило численні корупційні схеми в київському метрополітені. Журналісти встановили, що підприємство уклало контракти з фірмами оточення Брагінського на мільярдні суми, включаючи компанію "балерини-мільярдерки" — тещі його бізнес-партнера.

Після оприлюднення матеріалів посадовець написав заяву на звільнення та склав депутатський мандат у Київраді, а мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців щодо перевірки оприлюднених фактів.

Раніше ми писали про те, чим скандал із Брагінським загрожує Кличку. Про це "Телеграфу" розповів політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін.