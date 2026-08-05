Спека випалює поля. Який врожай в Україні опинився під загрозою

Зміни клімату можуть нести серйозну загрозу сільському господарству

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Періоди сильної спеки в Україні завдають відчутних ударів по врожайності сільськогогосподарських культур. В першу чергу страждають традиційні для нашої країни експортні овочі.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг. За його словами, вирощування цих культур буз систем поливу на полях вже втрачає свою рентабельність.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Зерно вимокне, а овочі згорять: метеоролог вразив прогнозом щодо майбутнього врожаю в Україні

За словами фахівця, найпершою під удар спеки потрапляє кукурудза. Саме ця культура дуже чутлива до посушливої погоди.

"Вже зараз найбільше потерпає від спеки кукурудза. Саме вона найбільш чутлива до хвиль тепла серед основних експортних культур України. Через тривалі періоди високих температур рослина швидше проходить окремі фази розвитку й нерідко передчасно засихає вже на початку серпня. Якщо хвилі спеки ставатимуть частішими та інтенсивнішими, втрати врожаю лише зростатимуть", — розповів Шпиг.

Віталій Шпиг

Також, за його словами, найбільше страждають ще дві культури. А саме — цукрові буряки та картопля.

"Від спеки ще потерпають картопля та цукрові буряки. Вони традиційно вирощувалися на Поліссі та заході країни, але навіть там уже потерпають від коротких, проте сильних літніх посух. У степовій зоні вирощування картоплі без штучного поливу фактично стає нерентабельним", — резюмував Шпиг.

Через спеку врожайність картоплі в Україні скоро опиниться під загрозою. Фото Ілюстративне

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