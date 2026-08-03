Винесла навіть труси: як покарали українку, яка обікрала одразу і "АТБ", і "Фору"

Після п'яти штрафів знову взялася за старе

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Жителька Києва за два дні скоїла дві крадіжки в супермаркетах, винісши продукти, побутові товари та одяг.

У постанові суду зазначено, що це були не перші подібні правопорушення — протягом останнього року її вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні епізоди.

Як вказано у матеріалах справи, обидва епізоди сталися в середині червня 2026 року на вулиці Ентузіастів.

Спочатку жінка, за даними суду, винесла з магазину "Фора" товари на суму 2058 гривень. Серед них були туалетний папір, кава, сир камамбер, мінеральна вода та інші продукти.

Уже наступного дня, за даними суду, жінка скоїла ще одну крадіжку — цього разу в магазині "АТБ". Вона винесла товарів на 2922 гривні, серед яких були хліб, шоколад, сир, шампунь, жіночі труси та чоловічі шкарпетки.

Оскільки закон передбачає суворіше покарання за повторне протягом року дрібне викрадення чужого майна, суд врахував попередні адміністративні стягнення жінки. До матеріалів справи долучили п'ять постанов різних районних судів Києва, якими її вже визнавали винною у вчиненні аналогічних правопорушень. На засідання вона не з'явилася і жодних пояснень суду не надала.

Рішення суду

Зрештою суд об'єднав обидва епізоди в одне провадження. За кожну крадіжку жінці призначили штраф у розмірі 5100 гривень, однак відповідно до частини 2 статті 36 КУпАП остаточним покаранням став один штраф у такому ж розмірі — 5100 гривень. Крім того, вона має сплатити судовий збір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жінку впіймали на крадіжці в "АТБ" — але суддя не могла її покарати.