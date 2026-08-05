За цю дрібницю можуть оштрафувати кожного водія в Україні: перевірте свої номери

Юристи дали поради водіям

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В Україні існує штраф за забруднений номерний знак автомобіля. Хоча за законом накласти його можуть лише коли через бруд не можна роздивитися цифри та букви, на ділі поліція досить широко тлумачить поняття "брудний номер".

Штраф можуть накласти за будь-який бруд на номерах?

Насправді закон не встановлює покарання за будь-яку пляму чи пил на номерному знаку. Коли накладання штрафу через забруднення номерного знаку є незаконним і як діяти водію, розповів "Дорожній адвокат".

Як йдеться у пункті 2.9. Правил дорожнього руху України, заборонено керування автомобілем із номерними знаками, які неможливо прочитати з відстані 20 метрів. Номер вважається читабельним, якщо цифри та букви видно хоча б частково. Відтак звичайне забруднення, пил або сліди від дощу не є підставою для штрафу.

Водій має слідкувати за чистотою номерів. Фото: Дорожній адвокат

Який штраф можуть накласти за брудні номери

Відповідальність за це порушення прописана у частині 1 статті 121–3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 1190 гривень.

Однак його може бути накладено лише якщо символи номерного знака дійсно нечитабельні. Поліцейський має довести, що з відстані 20 метрів неможливо розпізнати жодного знака. Якщо ж цифри видно хоча б частково, складу порушення немає.

Важливо знати, що поліція не має права визначати ступінь забруднення "на око", не перевіряючи можливість розрізняти цифри та букви з відстані 20 метрів. Проте часто інспектори виписують штраф без об'єктивної перевірки фактів. Це є перевищенням службових повноважень і порушенням прав водія на справедливий розгляд справи.

Крім того, номери можуть забруднитися під час руху — через дощ чи калюжі. Якщо водій не знав про забруднення і не мав умислу приховати номер, штраф не має накладатися.

Що робити, якщо вас зупинили за брудні номери

Юристи радять перш за все спокійно очистити номерні знаки. Після цього потрібно попросити інспектора показати фото або відео, які свідчать, що номер був нечитабельний. Якщо доказів немає, постанова підлягає скасуванню як незаконна. Водій має право фіксувати спілкування з поліцейським на відео. Воно буде важливим доказом у разі судового оскарження.

Якщо поліція все ж складає постанову, водій має обов'язково зазначити свої зауваження в окремому поясненні. Треба написати, що номерний знак був читабельний та очищений одразу на місці.

Як розповідав "Телеграф", деякі водії можуть припаркувати авто у "зоні стоянки" та все одно отримати штраф за порушення правил дорожнього руху. В чому причина.