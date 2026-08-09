Ремонт не нужен: один простой трюк с постельным бельем мгновенно освежит спальню

Дизайнеры назвали цвета, которые визуально старят комнату

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При декорировании спальни многие сосредотачиваются на цвете стен, выборе кровати или штор, а постельное белье воспринимают как чисто практичный аксессуар. Между тем именно оно во многом определяет, будет ли комната выглядеть современной или устаревшей.

Несколько лет назад белое постельное белье в сочетании с холодными оттенками серого считалось эталоном современности. Сегодня дизайнеры все чаще отмечают, что такое сочетание выглядит слишком стерильно и холодно, отмечает Wprost.

Похожая история и с идеально подобранными комплектами, где простыня, пододеяльник и наволочки подобраны точно в тон друг другу. Раньше это считалось признаком элегантности, а сегодня чаще ассоциируется с витриной каталога, а не с живым домашним интерьером.

От чего дизайнеры советуют отказаться

По мнению современных дизайнеров, вместо однотонных комплектов в спальне гармоничнее смотрятся разные, но сочетающиеся по палитре текстильные элементы. К примеру, бежевое белье с оливковыми подушками и пледом терракотового оттенка.

Вместо холодных и серо-белых сочетаний текстиля специалисты советуют выбирать постельное теплых нейтральных тонов: слоновую кость, кремово-бежевый, песочный или овсяный.

Лучше отказаться от насыщенных темных цветов на всем комплекте. Они визуально утяжеляют небольшую спальню. Такие оттенки уместны для декоративных подушек или пледа, а не всего белья целиком.

Также стоит отказаться от белья с крупными яркими принтами и блестящих тканей с тяжелым орнаментом. Такие комплекты визуально старят интерьер.

Белоснежное постельное белье - бессменная классика. Фото: Freepik

Что выбрать взамен

Дизайнеры сходятся во мнении, что универсальнее всего сегодня смотрятся светлые, вдохновленные природой оттенки — кремово-белый, бежевый, песочный, оливково-зеленый, приглушенно-голубой, светло-терракотовый, масляно-желтый и пудрово-розовый. Из принтов актуальны деликатная полоска, мягкая клетка и цветочные мотивы в единой цветовой гамме, без резких контрастов.

Что касается белого белья, то оно по-прежнему остается вневременной классикой. Но, по мнению дизайнеров, лучше всего этот цвет раскрывается в теплых оттенках и в сочетании с натуральными материалами и текстильными аксессуарами, а не в паре с холодным серым.