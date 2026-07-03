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Бризкаєте, бризкаєте, а толку немає? Чому препарати не діють — 6 причин

Автор
Ірина Семчишина
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Автор
Чому обробки не допомагають перемогти мілдью, оїдіум, борошнисту росу та інші хвороби
Чому обробки не допомагають перемогти мілдью, оїдіум, борошнисту росу та інші хвороби. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ви регулярно обробляєте свій сад від хвороб та шкідників, але "хімія" не допомагає?

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Якщо нічого не робиш у саду, і там панують хвороби та шкідники — ця ситуація ще не така образлива. Інша справа, якщо купив дорогі фунгіциди, інсектициди, обробив, витратив час, а користі немає. Чому таке можливе?

Звикання патогенів

Якщо занадто часто використовуєте препарати з однієї хімічної групи, виникає резистентність, тобто звикання патогенів до цих обробок. Будь-які мікроорганізми, а також комахи-шкідники здатні виробляти стійкість до тих чи інших умов. І настає період, коли вони вже майже не реагують на ваші обробки. Наприклад, такі препарати як Квадріс, Зато, Стробі, Топсин-М викликають резистентність при більше 3 обробках.

Порушення температурного режиму

Найоптимальніший режим застосування пестицидів – це проміжок від 15 до 25 градусів тепла за Цельсієм. Вище та нижче цих показників препарати втрачають ефективність. Звичайно, є винятки, наприклад, Хорус працює вже за 5 градусів, тому для кожного окремого препарату необхідно уточнювати умови його працездатності.

Погода

Рясні опади перед обробкою або одразу після неї – важливий момент, через який дієвість препарату може стати під сумнів. Також негативно на ефективність впливає і температура вище 28 градусів, оскільки за такої радіації діюча речовина руйнується ще до того, як розпочати свою боротьбу із хворобою.

Помилка у дозуванні

Якщо ви взяли дуже маленьку дозу, вона не здатна боротися з інфекцією. Якщо доза буде занадто великою, виникає ризик опіку та виникнення загального стресу у рослини, від якого вона довго відходитиме.

Неправильна бакова суміш

Перш ніж змішувати різні препарати в одній баковій суміші, потрібно уточнити сумісність. Наприклад, біопрепарати не можна змішувати з фунгіцидами, а добрива з кальцієм не здатні змішатися з підгодівлями, що містять сірку та/або бор.

Неякісні препарати

Якщо спочатку було придбано неякісний препарат, то всі ваші зусилля підуть нанівець. І йдеться не лише про препарати-підробки, якими затоплений наш ринок. Особливої користі не принесуть і ті, які просто неправильно зберігалися, неправильно перевозилися або мали порушену упаковку.

Висновок: препарати потрібно купувати у надійних постачальників, не працювати одним і тим самим препаратом весь час, дотримуватись температурного та погодного режиму, змішувати за інструкцією і буде вам щастя у вигляді багатого врожаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим можна оббризкати бур’яни, щоб вони більше не росли.

Теги:
#Сад #Город #Обробка