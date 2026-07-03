Бризкаєте, бризкаєте, а толку немає? Чому препарати не діють — 6 причин

Ви регулярно обробляєте свій сад від хвороб та шкідників, але "хімія" не допомагає?

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Якщо нічого не робиш у саду, і там панують хвороби та шкідники — ця ситуація ще не така образлива. Інша справа, якщо купив дорогі фунгіциди, інсектициди, обробив, витратив час, а користі немає. Чому таке можливе?

Звикання патогенів

Якщо занадто часто використовуєте препарати з однієї хімічної групи, виникає резистентність, тобто звикання патогенів до цих обробок. Будь-які мікроорганізми, а також комахи-шкідники здатні виробляти стійкість до тих чи інших умов. І настає період, коли вони вже майже не реагують на ваші обробки. Наприклад, такі препарати як Квадріс, Зато, Стробі, Топсин-М викликають резистентність при більше 3 обробках.

Порушення температурного режиму

Найоптимальніший режим застосування пестицидів – це проміжок від 15 до 25 градусів тепла за Цельсієм. Вище та нижче цих показників препарати втрачають ефективність. Звичайно, є винятки, наприклад, Хорус працює вже за 5 градусів, тому для кожного окремого препарату необхідно уточнювати умови його працездатності.

Погода

Рясні опади перед обробкою або одразу після неї – важливий момент, через який дієвість препарату може стати під сумнів. Також негативно на ефективність впливає і температура вище 28 градусів, оскільки за такої радіації діюча речовина руйнується ще до того, як розпочати свою боротьбу із хворобою.

Помилка у дозуванні

Якщо ви взяли дуже маленьку дозу, вона не здатна боротися з інфекцією. Якщо доза буде занадто великою, виникає ризик опіку та виникнення загального стресу у рослини, від якого вона довго відходитиме.

Неправильна бакова суміш

Перш ніж змішувати різні препарати в одній баковій суміші, потрібно уточнити сумісність. Наприклад, біопрепарати не можна змішувати з фунгіцидами, а добрива з кальцієм не здатні змішатися з підгодівлями, що містять сірку та/або бор.

Неякісні препарати

Якщо спочатку було придбано неякісний препарат, то всі ваші зусилля підуть нанівець. І йдеться не лише про препарати-підробки, якими затоплений наш ринок. Особливої користі не принесуть і ті, які просто неправильно зберігалися, неправильно перевозилися або мали порушену упаковку.

Висновок: препарати потрібно купувати у надійних постачальників, не працювати одним і тим самим препаратом весь час, дотримуватись температурного та погодного режиму, змішувати за інструкцією і буде вам щастя у вигляді багатого врожаю.

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