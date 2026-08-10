Забудьте про завіски у ванній: стильна альтернатива, яка не збирає плісняву

Сучасні альтернативи можуть бути кращим варіантом

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Традиційна поліетиленова фіранка для душу, яка є майже в кожній ванній кімнаті, може стати проблемою для здоров'я, адже є можливість того, що на ній утвориться пліснява. Проте зараз з'явилась сучасна альтернатива, для душової, яка додасть стилю та є абсолютно безпечною.

"Телеграф" розповість про річ, яка може замінити звичайні завіски у ванні. Варто зазначити, що сучасні рішення не вимагають багато часу для догляду за ними.

Класичні шторки зроблені з поліетилену або дешевих тканин, які довго сохнуть і у складках може з'явитись чорна пліснява та вапняний наліт. До того ж звичайна завіска під час миття "прилипає" до тіла через конвекційні потоки повітря, а також візуально дешевить навіть дорогий ремонт.

Поліетиленові штори для ванної. Фото ілюстративне

Проте існує сучасна альтернатива, яка служить роками, виглядає дорого й легко миється. Це — перегородка із загартованого скла з антикрапельним покриттям. На гладкій скляній поверхні немає мікропор та складок і вода просто стікає, не залишаючись на ній, тож немає можливості для утворення плісняви.

Нерухомий скляний екран (Walk-in) стане стильним мінімалістичним рішенням для ванної кімнати без зайвої фурнітури. До того ж він не вимагатиме виснажливого догляду.

Скляний екран (Walk-in). Фото ілюстративне

Для того, щоб тримати такий екран в чистоті, достатньо мати у ванній звичайний гумовий водозгін (водосгонку) для скла. — проведення ним після душу займає 5 секунд і повністю позбавляє від необхідності мити скло за допомогою хімічних очисників тижнями.

Гумовий водозгін. Фото ілюстративне

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