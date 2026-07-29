Ледь помістився у кадр: українець похизувався неймовірним трофеєм, який виловив у Дніпрі (фото)

Риба ледь помістилася у кадр

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Кам’янському на Дніпропетровщині рибалка показав улов, який одразу привернув увагу користувачів соцмереж. Чоловікові вдалося витягнути з Дніпра великого сома.

Світлину трофейної риби українець опублікував у Threads.

Рибалка похизувався великим уловом. Фото: boris_ukrainec/threads

"Ось такого красеня я зловив на вихідних на річці Дніпро в місті Камʼянське", — написав автор допису.

Інших подробиць про вагу чи довжину риби чоловік не повідомив.

Чим особливий сом

Сом звичайний — одна з найбільших прісноводних риб Європи та найбільший хижак українських річок. Дорослі особини можуть досягати понад 2 метрів у довжину, а їхня вага іноді перевищує 100 кілограмів. Водночас найчастіше рибалкам трапляються екземпляри вагою від 10 до 30 кілограмів.

Сом звичайний. Фото: ifr.darg.gov.ua

Впізнати сома можна за характерними ознаками:

довге видовжене тіло без луски;

широка плоска голова;

величезна паща;

два довгі вуса на верхній щелепі та чотири коротші — на нижній;

темне забарвлення спини та світліше черево.

Сом є нічним хижаком. Він полює переважно на рибу, жаб, раків та інших водних мешканців, а вдень ховається у глибоких ямах, біля корчів або під крутими берегами.

Де водиться ця риба

В Україні сом поширений у басейнах Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю та інших великих річок. Також його можна зустріти у водосховищах і великих озерах із достатньою глибиною.

Особливості сома. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Саме річка Дніпро вважається одним із найкращих місць для мешкання цієї риби завдяки значній площі водойми, глибоким ділянкам та достатній кормовій базі. Великі екземпляри трапляються нечасто, тому кожен подібний улов традиційно привертає увагу як рибалок, так і користувачів соцмереж.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети успішної рибалки в різний час дня.