Кінець аномальної спеки: синоптик назвав дату похолодання в Україні

Показники температури наблизяться до багаторічної норми

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У другій декаді серпня в Україні прогнозується нормалізація температурних показників та незначне похолодання. Вже з 13 серпня нічна температура знизиться до +8…+15°С, денна до +23…+29°С та місцями пройдуть короткочасні зливові дощі з грозами.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, аномально спекотна та суха повітряна маса африканського походження вже покинула Україну.

Метеоролог пояснив, що у попередні дні, у зв'язку з проходженням холодного атмосферного фронту, температурне тло в Україні знизилося до комфортніших показників, які вже близькі до багаторічної норми. У наступні кілька днів погодні умови в більшості країн Європи формуватиме великий і малорухливий антициклон.

"Він пошириться від Франції до східних областей України та забезпечить у регіоні стабільну сонячну погоду з невеликою кількістю опадів та літніми температурними показниками як мінімум до кінця другої декади серпня. Підвищений атмосферний тиск, невисока вологість повітря та відсутність циклонічної активності стануть основними метеорологічними факторами у найближчій перспективі не лише в Україні, а й у низці сусідніх країн. На щастя, екстремальної спеки не передбачається і середні температури будуть близькі до норми для цих днів з невеликими коливаннями протягом тижня", — сказав Кібальчич.

Він зазначив, що в цей період дощі випадатимуть нечасто і охоплять невеликі за площею території. Підвищений атмосферний тиск перешкоджатиме формуванню щільної хмарності, а стійкість повітряної маси не дозволить розвиватися активним грозам.

"І все ж таки, невеликі короткочасні дощі зливового характеру можуть освіжити повітря в деяких регіонах нашої країни. Насамперед, опади прогнозуються місцями у західних, північних та центральних областях 11 – 12 серпня. Відтак очікується період відсутності дощів по всій Україні приблизно до 17 – 18 серпня. Під кінець другої декади атмосферний тиск поступово почне знижуватись і в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами, у західних та південних регіонах місцями не виключені сильні зливи та шквалисті пориви вітру", — сказав Кібальчич.

Ігор Кібальчич

За його словами, температура повітря на території України 11 – 12 серпня у нічний час становитиме +15…+22 °С, вдень +28…+34 °С. Потім, починаючи з північно-західних областей, пошириться більш прохолодна повітряна маса, тому з 13 серпня нічна температура знизиться до +8…+15 °С, денна до +23…+29 °С.

"Лише на крайньому півдні та в Криму відносно спекотна погода продовжиться. Тут вночі очікується +14…+19°С, удень +27…+32°С", — резюмував Кібальчич.

Прогноз погоди на серпень 2026 року. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

На карті аномалій кількості опадів жовтим та коричневим кольором показані регіони з їх дефіцитом у період з 10 по 17 серпня включно. Під впливом антициклону на значних теренах Європи, крім північної її частини, очікується нестача дощів та ймовірність розвитку посухи.

Мапа аномалій кількості опадів в Європі

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