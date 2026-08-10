У Франківську зганьбилися з афішою фільму про Скрябіна (фото)

Підозрюють, що у кінотеатрі показали піратську версію

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У кінотеатрі Івано-Франківська під час допрем’єрного показу фільму "Кузьма. Страшенно веселий" глядачі помітили курйозну деталь на екрані. Просто поверх афіші з обличчям Андрія Кузьменка з’явився стандартний напис "Активація Windows".

Фото з показу опублікували у мережі, а в коментарях уже жартують, що "добре, що надпис українською". Такий допис з'явився в Threads.

На знімку видно постер стрічки, який вивели на великий екран, а в нижньому правому кутку залишилося повідомлення Windows із пропозицією активувати операційну систему. Через це напис фактично наклався на обличчя Кузьми.

У соцмережах ситуацію сприйняли з гумором. "Крінж", — коротко відреагував один із користувачів. Інший написав: "Зате державною". Ще один припустив, що проблема може бути не в піратській Windows, а у відсутності людини, яка могла б нормально налаштувати техніку: "Айті спеціаліста нормального немає, який би якщо і не активував, то прибрав надпис через regedit".

Також користувачі звернули увагу на те, що Windows на комп’ютері має українську локалізацію. "Ну принаймні ми тепер знаємо, що вінда у них з українською локалізацією, а не російською, як у більшості", — пожартували в коментарях.

Сам фільм "Кузьма. Страшенно веселий" присвячений Андрію Кузьменку, фронтмену гурту "Скрябін". Його всеукраїнська прем’єра запланована на 13 серпня 2026 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сцена після титрів у новому "Людині-павуку" вибісила українців.