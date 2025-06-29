"А чоловікам заборонимо мастурбацію": українки в люті через можливу заборону абортів

У користувачок зʼявилось багато питань

Депутати Івано-Франківської міської ради днями закликали державну владу заборонити в Україні аборти, мовляв в країні демографічні проблеми. Українські жінки в люті.

Жінка, яка у Тік Ток називає себе Анною Тихою є психологом. Вона записала відео.

Дівчина у відео навела аргументи, чому Україні не треба заборона на аборти. Вона питає, чому виплати на дитину починаються після її народження, якщо ембріон — це людина.

"Чому при вбивстві вагітної злочинець не сидить за подвійне? Чому заморозити людину = її вбивству, а заморозити ембріон — звичайна практика?", — запитується вона.

Авторка звертає увагу, що виплати на дитину не змінюються з 2014 року, велика статистика матерів-одиначок і невиплачених аліментів, є проблеми сімейного насильства.

У коментарях українці написали свою думку. Більшість коментарів обурених жінок.

Люди пишуть про те, якби проблема була в народжуваності через аборти, то не було б програми на телебаченні "Вагітна у 16".

У мережі жартують, що треба створити петицію про заборону чоловічої мастурбації. Мовляв хлопці теж "вбивають" дітей.

Люди у коментарях питають, чому продаж дітей заборонений, а продаж яйцеклітин ні. А також були запитання про те, чому відлік життя ведуть не від зачаття, а від народження.

Що передувало

Пресслужба самої міськради Івано-Франківська направила звернення адресували президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та Верховній Раді. Ініціатори законопроєкту посилаються на статті Конституції України.

Вони наголошують, що кожна людина в Україні має право на життя, а в умовах війни — це ще й питання відновлення генофонду. У звернені дозвіл на аборти називають "дискримінацію людей за стадією розвитку", що призводить до занепаду країни. Тому депутати вимагають "на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції України".

Раніше "Телеграф" писав, скільки людей помирає в країні щороку.