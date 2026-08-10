Спекотне літо є передвісником суворих морозів. До якої зими готуватися українцям

В природі існує певний механізм компенсації

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Після спекотного літа 2026 року може прийти аномально холодна зима. Це пояснюється динамікою синоптичних процесів.

"Телеграф" розповідає, чому прийдешня зима може бути екстремально холодною на основі доповідей та моніторингу Полярного вихору від WMO (Всесвітньої метеорологічної організації) та карт аномалій температур та стану арктичного льоду від Copernicus Climate Change Service (C3S) – Copernicus Climate Bulletins.

Річ у тім, що через високі літні температури океани та ґрунт накопичують величезну кількість зайвої енергії (тепла). Восени, коли стає прохолодніше, Арктика остигає дуже швидко, а середні широти залишаються прогрітими.

Виникає різкий контраст й через цю величезну різницю температур висотна повітряна течія (струменева течія Jet Stream) починає поводитися нестабільно. Замість того щоб рівно утримувати холод на півночі, вона вигинається глибокими хвилями на південь.

Яка погода була взимку з 2021 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Полярний вихор (Polar Vortex) — величезна зона низького тиску та циркулюючого холодного повітря, яка постійно оточує обидва полюси Землі та утримує найхолодніші арктичні маси поблизу полюса, зазвичай надійно замкнений на півночі струменевою течією. Однак через розбалансування атмосфери після спекотного літа відбувається раптове стратосферне потепління або руйнування вихору.

Без цього бар'єру, арктичний лютий мороз "виривається" з півночі та проривається далеко на південь, в помірні широти Європи та Азії. Саме тому після спекотного літа може прийти зима з тріскучими морозами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від наступної зими. Є два сценарії: мороз без снігу чи нескінченна сльота.