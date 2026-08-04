Таємниця громадських вбиралень: чому двері кабінок ніколи не доходять до підлоги
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Зазор під дверима у громадських туалетах зроблений не просто так
Всі ми звикли до величезних зазорів у кабінках громадських вбиралень та повної відсутності усамітнення, але чи замислювалися ви, чому їх роблять саме так? На це є кілька причин.
Очевидно, вся справа в елементарних принципах практичності, гігієни та вартості. Про це повідомляє "Телеграф".
Безпека в екстрених ситуаціях: Якщо людині всередині стане погано, зазор дозволяє швидко помітити це та вчасно допомогти.
Зручність прибирання: Громадські вбиральні відвідують дуже часто, тому їх доводиться багато разів мити протягом дня, а вільний простір під дверима значно прискорює і спрощує цей процес.
Економія: Придбати укорочені двері коштуватиме значно дешевше, ніж замовляти повноцінні полотна від підлоги до стелі.
Вентиляція: Зазор забезпечує швидку циркуляцію повітря, завдяки чому неприємні запахи не застоюються всередині кабінки та швидше вивітрюються.
Визначення зайнятості: Простір під дверима дозволяє легко і без зайвих стукотів перевірити, чи вільна кабінка.
Психологічний фактор: Відчуття, що за вами стежать, та неповної приватності підштовхує відвідувачів швидше звільняти кабінку, запобігаючи чергам.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи зобов’язані до "АТБ" пускати покупців у туалет. Важливий нюанс — туалети для відвідувачів є не в кожному магазині мережі.