Таємниця громадських вбиралень: чому двері кабінок ніколи не доходять до підлоги

Зазор під дверима у громадських туалетах зроблений не просто так

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Всі ми звикли до величезних зазорів у кабінках громадських вбиралень та повної відсутності усамітнення, але чи замислювалися ви, чому їх роблять саме так? На це є кілька причин.

Очевидно, вся справа в елементарних принципах практичності, гігієни та вартості. Про це повідомляє "Телеграф".

Безпека в екстрених ситуаціях: Якщо людині всередині стане погано, зазор дозволяє швидко помітити це та вчасно допомогти.

Зручність прибирання: Громадські вбиральні відвідують дуже часто, тому їх доводиться багато разів мити протягом дня, а вільний простір під дверима значно прискорює і спрощує цей процес.

Економія: Придбати укорочені двері коштуватиме значно дешевше, ніж замовляти повноцінні полотна від підлоги до стелі.

Вентиляція: Зазор забезпечує швидку циркуляцію повітря, завдяки чому неприємні запахи не застоюються всередині кабінки та швидше вивітрюються.

Визначення зайнятості: Простір під дверима дозволяє легко і без зайвих стукотів перевірити, чи вільна кабінка.

Психологічний фактор: Відчуття, що за вами стежать, та неповної приватності підштовхує відвідувачів швидше звільняти кабінку, запобігаючи чергам.

Чому в громадських туалетах роблять зазор між дверима та підлогою/Інфографіка ІІ

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