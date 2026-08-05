Чому в готелях завжди білі рушники: причина не лише в красі

Білий колір рушників у готелях вибирають не випадково

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ванній кімнаті номера готелю найчастіше можна побачити білі рушники. Вибір кольору обумовлений не задумом дизайнерів і не даниною моді. За вибором рушників білого кольору стоїть ціла система, від якої залежить і гігієна номера, і швидкість роботи персоналу.

Виявляється, у готельєрів є цілком конкретні причини обирати білий колір рушників, навіть коли інтер'єри номерів різнокольорові. Про це пише Fakt.pl.

Чому білі рушники кращі за кольорові

Головна причина – контроль чистоти. На білій тканині миттєво видно будь-яку пляму, чи то косметика, кров або просто в'їлий бруд. Персоналу не потрібно придивлятися чи гадати, чистий рушник перед ним чи ні. На білому рушнику будь-яка вада помітна з першого погляду, і такий рушник одразу виводиться з обігу. Для гостя це теж свого роду гарантія, що рушник чистий.

Другий момент — технологія прання. Білу тканину можна кип'ятити та відбілювати за високих температур, не боючись зіпсувати малюнок чи витравити колір. Це дозволяє пральням готелю повноцінно дезінфікувати текстиль після кожного гостя, а не просто освіжати його зовнішній вигляд. Кольоровий текстиль, для порівняння, з часом тьмяніє та потребує делікатнішого й роздільного догляду, а зношені екземпляри складно докупити в тон решті. З білим такої проблеми не виникає, оскільки рушники, яких бракує, завжди можна докумплектувати без ризику, що відтінок не збігатиметься.

Фото згенероване ШІ

Ще одна причина полягає в зручності. У великому готелі щодня проходять через прання сотні рушників, і якби у кожного номера був свій колір чи візерунок, розкласти їх по місцях перетворилося б на окреме завдання. Білий колір знімає це питання повністю, оскільки покоївці не потрібно нічого сортувати й добирати — будь-який рушник підходить для будь-якого номера.

Зрештою, білий колір просто універсальний. Він поєднується з будь-яким інтер'єром ванної кімнати та створює відчуття легкості й чистоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо на рушниках роблять текстурну облямівку.