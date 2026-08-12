Странная сетка на унитазе в отеле озадачила мужчину: ответ оказался неожиданным (фото)

Она сразу может выполнять четыре функции

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Мужчина, заселившийся в отель, заметил на унитазе странную сетку и решил выяснить, для чего она нужна. Он опубликовал фото в Threads, но пользователи заметили, что снимок, судя по всему, был создан с помощью искусственного интеллекта.

Meta AI попытался объяснить пользователю Threads под ником bolehbromy предназначение такой сетки. По его версии, это одноразовый гигиенический элемент, который помогает уменьшить брызги. Также её могут оставлять после уборки в качестве знака того, что туалет продезинфицирован.

Также искусственный интеллект предположил, что такая сетка может блокировать запахи и не допускать попадания насекомых до приезда следующего гостя.

Meta AI посоветовал перед использованием туалета просто снять сетку и выбросить ее в мусорное ведро. Если же она приклеилась к поверхности, следует обратиться к работникам гостиницы.

Пользователи Threads сразу заметили, что фото поддельное. В комментариях они высказали предположение, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Некоторые комментаторы усомнились, что снимок действительно сделан в гостиничном номере.

Поэтому высока вероятность того, что эта фотография — результат работы искусственного интеллекта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в отелях используют именно белые полотенца.