Прощавайте, кондиціонери? Нова технологія охолоджує навіть без електрики

Матеріал повністю відбиває сонячне проміння

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Кондиціонери вже скоро можуть піти у минуле. Вчені створили матеріал, який не тільки ефективно охолоджує, а й вирішує одну з головних проблем популярної побутової техніки — велике споживання електрики.

Про це пише Larazon. З огляду на те що споживання енергії, пов’язане з охолодженням, становить майже 20% світового споживання електрики і очікується, що попит продовжуватиме зростати в найближчі десятиліття, наука шукає ефективніші альтернативи традиційним системам.

Можливою альтернативою може стати розробка дослідників Інституту мікроелектроніки Мадрида. Йдеться про наноматеріал з особливого полімеру (полівініліденфториду), який майже повністю відбиває сонячні промені і не нагрівається. Хоча технологія все ще перебуває на стадії розробки, отримані результати показують її потенціал як стійку альтернативу традиційним системам охолодження.

Кондиціонери

Його робота ґрунтується на пасивному радіаційному охолодженні – фізичному явищі, при якому певні матеріали знижують свою температуру, випромінюючи інфрачервоне випромінювання назовні без необхідності використання електроенергії чи механічних систем охолодження.

Польові випробування, проведені влітку 2025 на даху центру в Трес-Кантос (Мадрид), підтвердили теоретичні прогнози. У найспекотніші, сухі та сонячні дні покриття змогло знизити температуру до 12,9 ° C порівняно з контрольним зразком без покриття. При цьому матеріал стійкий до ультрафіолету, вологи та має ефект самоочищення.

У майбутньому технологію планують використовувати для покриття дахів та фасадів будинків, автомобілів, електроніки та систем терморегуляції, щоб радикально знизити витрати на кондиціювання.

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