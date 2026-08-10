Чи вигідно поставити на будинок сонячні панелі: українець порахував, за скільки окупляться (відео)

Блогер наголосив на нюансі, який впливає безпосередньо

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За місяць вісім сонячних панелей здатні згенерувати понад 500 кВт електроенергії та заощадити власнику близько 2,5 тисяч гривень. При цьому реальна вигода та термін окупності домашньої сонячної електростанції залежать не тільки від погоди, а й від того, наскільки ефективно вдається використати чи накопичувати вироблену електрику.

Про це в Іnstagram розповів блогер Олесь Юрків. За його словами, якщо збільшити ємність акумуляторів, він отримає більше електроенергії.

"Рівно місяць тому я встановив 8 сонячних панелей. І можна підбити певні підсумки, порахувати, що це дало і скільки вони згенерували за цей місяць. Чи варто ставити, і який приблизний термін окупності цих восьми сонячних панелей", — сказав він.

Блогер показав, що гібридний інвертор Anenji на 11 кВт працює у зв’язці з акумуляторами приблизно на 10-12 кВт. Усього за цей місяць система видала 524 кВт.

"Можна було б вичавити ще більше. Яким чином? Додати акумуляторні батареї. Тому що в обід, коли найбільше сонця, часто буває так, що батареї повністю заряджаються, а такого сильного споживання немає", — пояснив чоловік.

Адже ці 8 панелей сонячного дня приблизно з 12:00 до 15:00 видають по 5 кВт на годину. Цю енергію нема куди подіти, і інвертор її відсікає. Тому блогер збирається докупити ще батарей на 10 кВт, щоб загалом було 20 кВт.

"У середньому вони видають від 18 до 22 кВт за весь день. Разом згенерували за місяць 524 кВт", – розповів Олесь.

Він порахував, що за ціною 5 грн сонячні батареї заощадили йому 2500 грн за місяць. Натомість він витратив на обладнання близько 1000 доларів, а встановлював його сам.

"Загалом потрібно 20 місяців, щоб вони окупилися за тарифом 5 грн/кВт. Дуже вигідно, якщо тариф для промисловості — 15 грн за кВт або більше. Зараз це теж вигідно, але окупність року 2-3-4 мені здається", — сказав блогер.

Нагадаємо, старі автомобільні шини, пляшки та жерстяні банки зазвичай опиняються на звалищі, але їх можна перетворити на незвичайний будинок. Він здатний зменшувати витрати на опалення та охолодження та підтримувати комфортну температуру без звичних приладів.