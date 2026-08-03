Вони завезли 5 котів на острів і зламали "природу": як вусаті обернулися екологічною катастрофою

Щоб виправити ситуацію потрібні мільйони доларів

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Усього кілька кішок призвели до екологічної катастрофи на цілому острові. Їх завезли люди з добрими намірами, але все пішло не за планом, обернувшись колосальними збитками.

Про це пише La Nacion. Йдеться про ситуацію, яка сталася минулого століття на субантарктичному острові Маріон. У 1949 році співробітники місцевої метеостанції зіткнулися зі зростаючою популяцією мишей, яка загрожувала роботі об’єкта. Для викорінення проблеми було прийнято рішення привезти на територію п’ять домашніх кішок, проте боротьба з гризунами за кілька десятків років стала катастрофою, яка потребує багатомільйонної операції.

Річ у тому, що острів Маріон був природним заповідником для численних видів морських птахів, таких як буревісники та мандрівні альбатроси. Упродовж тисяч років вони еволюціонували на цій землі за відсутності наземних хижих ссавців.

Відсрів Маріон. Фото — Вікіпедія

Через відсутність природного захисту птахи та їхні гнізда на землі стали легкою здобиччю для котячих, які безконтрольно розмножувалися. До 1970-х років їхня чисельність перевищила 2000 особин, які щороку знищували близько 450 000 птахів. Зіткнувшись із масштабом збитків, влада розробила складну програму викорінення, що розпочалася у 1977 році. Стратегія поєднувала інтенсивний вилов, нічне полювання та використання вірусу котячої панлейкопенії в якості засоба біологічного контролю.

Процес тривав понад десять років, доки остання кішка не була знищена у 1991 році, через чотирнадцять років після початку плану. Проте знищення котячих повернуло проблему поширення гризунів із новою силою. Миші почали нападати на яйця, пташенят і навіть дорослих птахів, поставивши під загрозу зникнення 19 із 29 видів.

Миші острова Маріон. Фото — Peter Ryan

Для розв'язання проблеми проєкт Mouse-Free Marion — партнерство між Міністерством лісового, рибного та навколишнього господарства ПАР та організацією BirdLife South Africa — розробив найбільшу в історії операцію зі знищення гризунів на одному острові, яка охоплює близько 30 000 гектарів вулканічної території. Вона розпочнеться у 2027 році та коштуватиме 25 мільйонів доларів.

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