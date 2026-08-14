Путін може залишитися при владі і після війни: названо 3 сценарії, що чекає Росію

Який сценарій для Кремля виглядає найреальнішим

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Що станеться з Володимиром Путіним після завершення війни в Україні — залишиться у Кремлі, передасть владу наступнику чи може втратити її через внутрішню кризу? Однозначної відповіді на це питання немає, однак нинішня ситуація в Росії дозволяє окреслити кілька можливих сценаріїв.

"Телеграф" вирішив дізнатися у штучного інтелекту, що може чекати Путіна після завершення війни. ChatGPT виділив три основні сценарії — і один із них передбачає, що навіть відхід російського президента не обов’язково означатиме кінець створеної ним системи.

Путін залишиться при владі

Найпростіший сценарій — Путін продовжить керувати Росією і після завершення війни.

Якщо Кремлю вдасться представити результат переговорів як перемогу або принаймні як прийнятний для Росії компроміс, Володимир Путні отримає можливість заявити, що поставлених цілей досягнуто.

Після цього влада може спробувати змінити риторику: замість образу президента воюючої країни Путін позиціонуватиме себе як політик, який нібито "домігся миру" та забезпечив Росії вигідні умови.

Водночас завершення війни не усуне внутрішніх проблем. Навпаки, країна може зіткнутися з інфляцією, безробіттям, необхідністю перебудови воєнної економіки та невдоволенням ветеранів і родин загиблих.

Путін піде, але система залишиться

Найреалістичніший сценарій — Путін залишить посаду, однак влада фактично залишиться в руках тієї ж політичної системи.

Передача влади може бути контрольованою та погодженою всередині російської еліти. Формальним поясненням можуть стати проблеми зі здоров’ям, відставка або поява заздалегідь підготовленого наступника.

При цьому новий президент необов’язково буде демократом чи прихильником зближення з Україною. Він може успадкувати силові структури, політичні правила та значну частину нинішньої еліти. Фактично Росія може отримати нове обличчя при старій системі.

Водночас у нового керівництва з’явиться стимул домовлятися із Заходом — передусім для послаблення санкцій, відновлення економіки та стабілізації ситуації всередині країни. Але це саме по собі не означатиме демократизації Росії чи відмови від її зовнішньополітичних амбіцій.

Путін втратить владу через кризу

Найскладніший варіант — серйозна внутрішня криза, яка призведе до боротьби між російськими елітами.

Якщо війна завершиться явною поразкою Росії, позиції Путіна можуть суттєво похитнутися. Це здатне спровокувати боротьбу всередині російської еліти, а його відхід від влади може відбутися не в рамках контрольованої передачі повноважень, а через внутрішню боротьбу або масштабну політичну кризу.

Тоді для Путіна особливо гостро постане питання міжнародного переслідування. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на його арешт через підозри у незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Крім того, Україна та її партнери працюють над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Тому в разі втрати влади можливості Путіна для безпечного життя за межами Росії будуть суттєво обмежені. Москва може відмовитися його видавати, однак за кордоном колишній президент матиме значно менше можливостей для маневру.

Який сценарій найбільш ймовірний. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Який варіант розвитку подій виглядає найімовірнішим

Якщо умовно розташувати варіанти за ймовірністю, картина може виглядати так:

Контрольована передача влади наступнику з нинішньої системи — один із найбільш реалістичних варіантів, якщо російські еліти зможуть зберегти єдність.

— один із найбільш реалістичних варіантів, якщо російські еліти зможуть зберегти єдність. Путін залишається при владі після завершення війни — такий варіант також можливий, якщо Кремль зможе представити результат війни як прийнятний для російського суспільства.

— такий варіант також можливий, якщо Кремль зможе представити результат війни як прийнятний для російського суспільства. Втрата влади через внутрішню кризу — найменш прогнозований сценарій, який водночас може мати для Путіна найсерйозніші наслідки через ризик міжнародного переслідування.

Завершення війни не обов’язково означатиме завершення правління Путіна.

Вирішальним може стати не сам факт припинення бойових дій, а те, у якому стані Росія вийде з війни: з можливістю оголосити себе переможцем, із компромісом, який Кремль зможе представити як прийнятний, чи після очевидної поразки.

Саме результат війни значною мірою визначатиме, як поведуться російські еліти та чи збережеться нинішня система влади.

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