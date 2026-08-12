Пральна машина погано віджимає білизну: три причини, які можна перевірити самостійно

Справа може бути зовсім не в поломці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо пральна машина після закінчення циклу залишає речі занадто мокрими, це не завжди свідчить про поломку техніки. Нерідко причина криється в перевантаженому барабані, неправильно обраній програмі або проблемах зі зливом води.

Розбираємося, чому пральна машина погано віджимає речі та що можна перевірити.

Чому пральна машина не віджимає білизну

Переповнений барабан. Бажання закинути в машину одну зайву річ, щоб заощадити на кількості прань, здається логічним. Але переповнений барабан не дає речам рівномірно розподілитися, машина не може нормально збалансувати навантаження, і швидкість віджимання автоматично знижується. У результаті програма завершується, а речі всередині залишаються мокрими. Особливо сильно це помітно під час прання рушників, постільної білизни та толстовок.

Фото: Pexels

Неправильне балансування навантаження. Якщо речі в барабані лягли нерівно, машина довго "шукає ритм", зупиняється, "підстрибує" на місці або видає глухий стук під час розгону. Багато сучасних моделей у цьому разі самі знижують швидкість віджимання, щоб не пошкодити механізм, але при цьому речі після прання залишаються мокрими.

Засмічення в системі зливу. Якщо вода погано виходить із барабана, речі буквально залишаються у воді до кінця циклу. Найчастіше це відбувається через перегнутий зливний шланг, волосся та нитки у фільтрі або дрібні предмети, які потрапили в насос.

Тому для того, щоб віджимання працювало як слід, не перевантажуйте барабан, регулярно перевіряйте й очищайте фільтр насоса, а також стежте за станом зливного шланга.