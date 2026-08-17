Тисячі гривень до 1 вересня: кому з українців нарахують податок та за що

За великі квартири доведеться доплатити тисячі гривень

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Українці, які мають "зайві" квадратні метри житла, мають сплатити податок. Для більшості платників граничний строк — до 1 вересня.

Про це пише "Знай". Мова про податок на понаднормативну житлову площу. Згідно з українським законодавством, податок стосується власників, у яких площа житла перевищує:

квартира – понад 60 м²;

житловий будинок – понад 120 м²;

різні типи житлової нерухомості загальною площею понад 180 м ².

Як розраховують податок

У 2026 році українці сплачують податок за 2025 рік. Для розрахунку береться мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року — 8 000 гривень. Максимальна ставка податку становить 1,5% цієї суми за кожен квадратний метр понад норму, тобто 120 гривень за кожен "зайвий" метр.

Наприклад, квартира площею 80 м² обійдеться в суму до 2 400 гривень, а будинок площею 150 м² — у суму до 3 600 гривень. За квартиру площею понад 300 м² або будинок площею понад 500 м² додатково стягується ще по 25 000 гривень на рік.

Після отримання повідомлення від податкової інспекції платники податків мають 60 днів на оплату, строк для більшості — до 1 вересня. Штраф за прострочення становить 5% заборгованості при затримці до місяця та 10% — після. Пільги можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю І-ІІ груп та багатодітні сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого податкова шукатиме на OLX в першу чергу.