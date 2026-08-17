Тысячи гривен до 1 сентября: кому из украинцев начислят налог и за что

За большие квартиры придется доплатить тысячи гривен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы, которые владеют "лишними" квадратными метрами жилья, должны уплатить налог. Для большинства плательщиков предельный срок — до 1 сентября.

Об этом пишет "Знай". Речь о налоге на сверхнормативную жилую площадь. Согласно украинскому законодательству, налог касается владельцев, у которых площадь жилья превышает:

квартира — более 60 м²;

жилой дом — более 120 м²;

разные типы жилой недвижимости общей площадью более 180 м².

Как рассчитывают налог

В 2026 году украинцы уплачивают налог за 2025 год. Для расчета берется минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2025 года — 8 000 гривен. Максимальная ставка налога составляет 1,5% этой суммы за каждый квадратный метр сверх нормы, то есть 120 гривен за каждый "лишний" метр.

Например, квартира площадью 80 м² обойдется в сумму до 2 400 гривен, а дом площадью 150 м² — в сумму до 3 600 гривен. За квартиру площадью более 300 м² или дом площадью более 500 м² дополнительно взимается еще по 25 000 гривен в год.

После получения уведомления от налоговой инспекции, налогоплательщики имеют 60 дней на оплату, срок для большинства — до 1 сентября. Штраф за просрочку составляет 5% задолженности при задержке до месяца и 10% — после. Льготы могут получить участники боевых действий, люди с инвалидностью I–II групп и многодетные семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, кого налоговая будет искать на OLX в первую очередь.