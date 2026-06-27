Кінець епохи "прихованого бізнесу": кого податкова шукатиме на OLX у першу чергу

Адвокат назвала головні критерії

Посилення контролю податкової за маркетплейсами, де працюють українці викликає чимало питань. Людей цікавить зокрема те, кого у першу чергу перевірятимуть та хто вже зараз має легалізувати бізнес.

Відповідь на це "Телеграфу" дала Дарина Косінова — керуючий партнер, адвокат Юридична компанія "Тацій і Партнери". За її словами, зміни в роботі податкової очікуються з січня 2027 року. Вже з наступного року OLX, Prom, Kabanchik, Booking, Uber, Bolt будуть передавати у податкову дані про доходи.

"Найбільше зміни відчують ті, хто під виглядом приватних оголошень фактично веде бізнес: продає нові товари, має регулярний товарообіг, постійні надходження і при цьому не реєструється як ФОП та не сплачує податки", — каже Косінова.

Вона додає: "Якщо особа роками системно продає товари або надає послуги через платформу і не декларує такі доходи, у податкової з’явиться значно більше підстав для перевірки".

Які зміни затверджено щодо маркетплейсів

Парламент у червні ухвалив законопроєкт №15111-д . Документ впроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів. Йдеться про користувачів платформ OLX, Prom, Kabanchik, Booking, Uber, Bolt тощо.

Відповідно до закону маркетплейси самі передаватимуть у податкову дані про осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Це стосується як доходів, отриманих від продажу товарів, так і надання послуг. Зокрема офіційної оренди нерухомості і транспортних засобів.

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