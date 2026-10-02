Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, як Україна може відповісти Росії на удари по мостах у столиці:

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Збулася мрія зетників — Росія почала методично бити по мостах через Дніпро у Києві.

Чотири роки вони запитували, чому таких ударів немає, і тепер щасливі. Постять фоточки кілометрових заторів на лівому березі, що виникли вранці через закриття трьох мостів, і радіють.

Але ми також маємо свою скромну мрію — удари по Кримському мосту.

Роз**б корит в Азовському морі та успішні атаки на Керченський порт, який розташований прямо поруч із сакральним мостом, показали, що наші дрони можуть спокійно долетіти й до самого мосту.

Влітку Мадяр коментував, що вдарити можемо, просто поки що не настав час.

А зараз Зеленський каже, що Путін зняв усі обмеження на удари по Україні: "тепер немає жодних правил".

Тобто якщо раніше і був взаємно стримуючий фактор (РФ не б’є по мостах через Дніпро, Україна — по Кримському), то тепер він зник.

Зрозуміло, що такий міст дронами не зруйнуєш, навіть ракетами складно, але наробити дірок у полотні можна. Це призведе до серйозного обмеження руху, чого на цьому етапі цілком достатньо.

Чекаємо.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка