Рус

Збулася мрія зетників — Росія почала бити по мостах через Дніпро у Києві. У нас також є мрія - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк
Дата публікації
Читать на русском
Москва вийшла на новий рівень агресії, але це може поставити під удар Кримський міст Новина оновлена 02 жовтня 2026, 12:20
Москва вийшла на новий рівень агресії, але це може поставити під удар Кримський міст. Фото Фото колаж "Телеграф"

Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, як Україна може відповісти Росії на удари по мостах у столиці:

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Збулася мрія зетників — Росія почала методично бити по мостах через Дніпро у Києві.

Чотири роки вони запитували, чому таких ударів немає, і тепер щасливі. Постять фоточки кілометрових заторів на лівому березі, що виникли вранці через закриття трьох мостів, і радіють.

Але ми також маємо свою скромну мрію — удари по Кримському мосту.

Роз**б корит в Азовському морі та успішні атаки на Керченський порт, який розташований прямо поруч із сакральним мостом, показали, що наші дрони можуть спокійно долетіти й до самого мосту.

Влітку Мадяр коментував, що вдарити можемо, просто поки що не настав час.

А зараз Зеленський каже, що Путін зняв усі обмеження на удари по Україні: "тепер немає жодних правил".

Тобто якщо раніше і був взаємно стримуючий фактор (РФ не б’є по мостах через Дніпро, Україна — по Кримському), то тепер він зник.

Зрозуміло, що такий міст дронами не зруйнуєш, навіть ракетами складно, але наробити дірок у полотні можна. Це призведе до серйозного обмеження руху, чого на цьому етапі цілком достатньо.

Чекаємо.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Київ #Мости #Роман Шрайк #Атаки