Можна заощадити до 200 грн на ковбасі та 100 грн — на рибі: в "АТБ" знижки діють лише тиждень

Максимальний розмір знижки становить 40%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" знизили ціни на м’ясо, рибу, морепродукти та готові м’ясні вироби. На окремі товари знижки сягають 40%.

Акційні цінники діятимуть до 6 жовтня, тож у цей період деякі продукти можна купити помітно дешевше. "Телеграф" зібрав товари, на які зараз діють знижки.

Детальніше у матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% — акція лише тиждень".

Найбільше подешевшали нагетси "ЇЗІ" 400 г — 79,50 грн замість 133,90 грн (-40%). Творожні палички "ЇЗІ" 300 г продають за 129,50 грн замість 215,90 грн — на обидва товари діє знижка 40%.

Ковбаса "Губернаторська" коштує 439,89 грн/кг замість 634,97 грн/кг (-30%), а куряча варена ковбаса 300 г — 45,49 грн замість 65,40 грн. Знижка на обидві позиції становить 30%.

"Губернаторська" ковбаса тепер коштує 439,89 грн за кілограм

М'ясо мідій 350 г продають за 96,90 грн замість 138,90 грн. Сьомга Norven 210 г та форель Norven 210 г коштують по 299,90 грн замість 402,40 грн.

Тунець De Luxe Foods&Goods Selected 185 г у власному соку або олії можна придбати за 67,90 грн замість 90,50 грн. Пельмені курячі "День у День" 0,8 кг коштують 89,90 грн замість 114,90 грн.

Форель Norven подешевшала до 299,90 грн за упаковку

Шашлик кавказький #ЦЕМЯСО продають по 208,99 грн/кг замість 261,55 грн/кг. Філе курчат-бройлерів "Чебатурочка" коштує 207,89 грн/кг замість 259,89 грн/кг.

Хек "День у День" продають по 220,70 грн/кг замість 275,89 грн/кг. Печінка тріски 121 г коштує 111,90 грн замість 139,90 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого виготовляють тостовий хліб, який продають в "АТБ", "Сільпо" та "Варусі".