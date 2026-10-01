Маскування нікотину та приховування платежів: як працює тіньова схема продажу заправок для вейпів

Реалії роздрібного вейп-ринку у Києві

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Проведений у вересні 2026 журналістський експеримент наочно підтвердив дослідження аналітичної компанії Kantar. Ситуація стосується ринку електронних сигарет та супутніх рідин в Україні, частка тіньового сектора в якому перевищує 93%.

"Телеграф" вирішив перевірити, як зазначені законодавчі норми виконуються на практиці у роздрібних точках у Києві. Детальніше читайте у матеріалі: "Нікотин-невидимка та харчові добавки для куріння: що показав журналістський рейд по вейп-точках у ТРЦ та супермаркетах".

Роздрібна торгівля або безкоштовне розповсюдження нікотину окремо або у наборах на території України заборонені. Однак продавці розраховують на те, що розібравши суміш на окремі компоненти, вони нібито оминають ці обмеження.

Вивчивши чеки після купівлі "комплектів для самозамісу" (на цей час у вейп-шопах взагалі не зустрінеш готові ароматизовані рідини, — Ред.) у 6 точках Оболонського району столиці, можна зробити висновок: жодна з шести випадково обраних точок на Оболоні не пройшла перевірку без зауважень, а тіньові ділки використовують цілий арсенал фінансових маніпуляцій. Головним об'єктом для хитрощів став концентрований нікотин. Нікобустери або незаконно пробивали по касі попри пряму заборону, або повністю виводили з обліку, оформляючи як "подарунки" до наборів для самозамісу.

Як працює тіньова схема продажу вейп-рідин:

Поділ на компоненти: замість готової продукції продають гліцерин, ароматизатори та нікотинові бустери.

замість готової продукції продають гліцерин, ароматизатори та нікотинові бустери. Маскування нікотину: його називають "підсилювачем смаку", прибирають із чеків або передають "безкоштовно".

його називають "підсилювачем смаку", прибирають із чеків або передають "безкоштовно". Приховування платежів: товар пробивають без номенклатури, маскують під побутову техніку або беруть оплату на особисті картки.

Результати журналістського експерименту: як працює роздрібний вейп-схематоз. Інфографіка "Телеграфа"

Нагадаємо, на папері влада заборонила ароматизовані рідини для електронних сигарет, закрила лазівку з самозамісами й посилила правила обігу нікотину. Проте вейпи не зникли — натомість практично випарувався легальний ринок.