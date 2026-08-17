Зачем смешивать лавровый лист с содой: способ, о котором молчат производители чистящих средств

Два копеечных ингредиента заменяют бытовую химию

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Многие годами тратят деньги на дорогие спреи, освежители и антисептики для дома, даже не подозревая, что эффективное чистящее средство можно приготовить буквально из двух копеечных ингредиентов, которые есть на кухне у каждого. Речь о лавровом листе и обычной пищевой соде.

Как пишет издание Maison Travaux, эта комбинация оказалась универсальной. Она справляется и с дезинфекцией поверхностей, и с неприятными запахами.

Секрет кроется в свойствах каждого из ингредиентов по отдельности. Лавровый лист ценится за природные антибактериальные и противогрибковые свойства, а также за стойкий аромат. Пищевая сода, в свою очередь, славится способностью нейтрализовать въевшиеся запахи и бережно очищать поверхности, не оставляя царапин, а заодно снижает уровень влажности в помещении.

Как приготовить средство

Понадобится около десяти лавровых листьев и литр воды. Листья нужно прокипятить несколько минут, после чего процедить отвар и добавить в него 1-2 столовые ложки соды. Когда жидкость остынет до теплого состояния, ее переливают в пульверизатор.

Где применять лавровый лист с содой

Готовым раствором можно обрабатывать кухонные столешницы, раковину и варочную панель, чтобы обезжирить поверхности и не повредить их.

Смесь измельченного лаврового листа с содой (в пропорции 1:2 или 1:3, где одна часть измельченного лаврового листа на две или три части соды) можно насыпать в тканевые мешочки и разложить их в шкафу, на полках с обувью или рядом с мусорным ведром, чтобы избавиться от посторонних запахов.

Такой же сухой смесью можно посыпать ковры или мебельную обивку, оставить на пару часов, а затем тщательно пропылесосить. Это поможет избавиться от неприятных запахов.