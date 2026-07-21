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Тут збиралася вся молодь міста: як виглядало культове кафе "Юність" у Кропивницькому

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
На місці кафе тепер працює ТЦ
На місці кафе тепер працює ТЦ. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей заклад користувався популярністю

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На вулиці Велика Перспективна у Кропивницькому розташований ТЦ Манхеттен. Але колись тут містилося кафе "Юність", яке в різні роки знали й під назвою "Відпочинок". Для кількох поколінь жителів міста це було місце, де відзначали найрадісніші події, зустрічалися з друзями та танцювали.

"Телеграф" розповідає, яким був цей заклад.

Про появу в місті нового кафе для молоді повідомила газета "Кіровоградська правда" 16 серпня 1964 року, зазначають у Facebook-спільноті "Кропивницький. Історія у світлинах".

Кафе Юність у Кропивницькому як виглядало
Кафе "Юність" у Кропивницькому

У той час місто активно розвивалося, і подібні простори ставали важливою частиною міського життя. "Юність" швидко здобула популярність і з часом перетворилася на одне з найвідоміших місць відпочинку.

Кафе Юність у Кропивницькому як виглядало
Кафе "Юність". Фото: Facebook/Кропивницький. Історія у світлинах

Утім, у цієї адреси була й раніша історія. До появи кафе тут працював ресторан "Відпочинок", який пізніше змінив формат і назву.

Кафе Юність у Кропивницькому як виглядало
Кафе "Юність". Фото: Facebook/Кропивницький. Історія у світлинах

У 1970–80-ті роки до "Юності" приходили після театральних вистав, виставок і концертів, призначали зустрічі, проводили вечори. За спогадами містян, на першому поверсі розташовувалися столики, а на другому поверсі були танці.

Кропивницький старі фото кафе Юність
Кафе "Юність" у Кропивницькому

Як і багато подібних місць, з часом "Юність" закрили. Будівлю перебудували і в 2011 році тут відкрився торговий центр.

Теги:
#Кафе #Ретро #Старі фотографії #Кропивницький