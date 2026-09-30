Старі газети можуть стати стильним декором: проста ідея, яку легко повторити вдома

Паперова прикраса своїми руками

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Гірлянду, яка виглядає як естетичний декор з Pinterest, можна зробити зі звичайної старої газети. Користувачка TikTok показала простий спосіб, для якого знадобляться лише папір, нитка та клей.

Схожу прикрасу можна замовити на Temu, але авторка відео вирішила не витрачати гроші й використати те, що вже мала вдома.

Складаємо газету і вирізаємо фігурки

Візьміть газетний аркуш і складіть його в кілька разів. Потім виріжте з нього однакові фігурки — це можуть бути зірочки, сердечка або будь-які інші форми.

Оберіть будь-яку форму

Виріжте однакові фігурки

Чотири однакові елементи склейте між собою. Але один край залиште незаклеєним — він знадобиться далі, коли будемо кріпити гірлянду до нитки.

Склейте фігурки між собою

Загалом таких заготовок потрібно зробити приблизно 25–30 штук.

Зробіть заготовки

Збираємо гірлянду

Відміряйте нитку потрібної довжини — залежно від того, де хочете повісити гірлянду.

Розкладіть готові заготовки на однаковій відстані одна від одної. Потім вкладіть нитку всередину кожної з них.

Розкладіть готові заготовки

Тепер можна заклеїти той край, який залишали вільним. Так усі паперові фігурки опиняться на одній нитці.

Заклейте вільний край

Що вийде в результаті

У результаті виходить об’ємна паперова гірлянда, яку можна повісити на стіну, біля вікна або використати як декор для кімнати.

Результат

Готова гірлянда

Ось так, замість нової покупки можна використати старі газети, які вже є вдома. До того ж готову гірлянду можна зробити саме такої довжини та форми, як хочеться.

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