Старі газети можуть стати стильним декором: проста ідея, яку легко повторити вдома
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Паперова прикраса своїми руками
Гірлянду, яка виглядає як естетичний декор з Pinterest, можна зробити зі звичайної старої газети. Користувачка TikTok показала простий спосіб, для якого знадобляться лише папір, нитка та клей.
Схожу прикрасу можна замовити на Temu, але авторка відео вирішила не витрачати гроші й використати те, що вже мала вдома.
Складаємо газету і вирізаємо фігурки
Візьміть газетний аркуш і складіть його в кілька разів. Потім виріжте з нього однакові фігурки — це можуть бути зірочки, сердечка або будь-які інші форми.
Чотири однакові елементи склейте між собою. Але один край залиште незаклеєним — він знадобиться далі, коли будемо кріпити гірлянду до нитки.
Загалом таких заготовок потрібно зробити приблизно 25–30 штук.
Збираємо гірлянду
Відміряйте нитку потрібної довжини — залежно від того, де хочете повісити гірлянду.
Розкладіть готові заготовки на однаковій відстані одна від одної. Потім вкладіть нитку всередину кожної з них.
Тепер можна заклеїти той край, який залишали вільним. Так усі паперові фігурки опиняться на одній нитці.
Що вийде в результаті
У результаті виходить об’ємна паперова гірлянда, яку можна повісити на стіну, біля вікна або використати як декор для кімнати.
Ось так, замість нової покупки можна використати старі газети, які вже є вдома. До того ж готову гірлянду можна зробити саме такої довжини та форми, як хочеться.
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