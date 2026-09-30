Рус

Сніданок за 50 гривень: українка показала, як смачно поїсти за мінімальні гроші

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
В "АТБ" можна знайти товар на будь-який гаманець Новина оновлена 30 вересня 2026, 22:47
В "АТБ" можна знайти товар на будь-який гаманець. Фото Колаж "Телеграфу"

Українка показала, що навіть з мінімальним бюджетом можна вигадати смачний перекус

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Ціни на продукти в Україні ростуть з кожним днем. Проте, навіть з обмеженим бюджетом у 50 гривень можна приготувати корисний сніданок.

Про це розповіла користувачка під ніком comfort_mealss в соціальній мережі Instagram. За її словами, цих коштів вистачить на просту, швидку та бюджетну страву.

За продуктами дівчина направилась в найближчий супермаркет "АТБ". Там вона обрала необхідні для страви інгредієнти.

"Беремо одне яйце. Так, саме одне, бо зараз яйця коштують 57,30 грн за десяток. І помідорку за 5 гривень. Починаю смажити яйце і додаю мою улюблену діжонську приправу із зернами гірчиці та часником", — розповіла дівчина.

До рецепта дівчина включила улюблені спеції
До рецепта дівчина включила улюблені спеції

Вона зазначила, що зазвичай використовує цю приправу до курки, адже до цього м'яса вона пасує ідеально. Але цього разу вона вирішила поекспериментувати з яєчнею.

"До речі, цю приправу я теж купувала в "АТБ". Перемішую яйце, щоб вийшов такий собі скрембл. Потім викладаю на тарілку, додаю помідорку і все. Отакий простий, швидкий і бюджетний сніданок у мене вийшов", — розповіла дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, чи справді вигідна знижка в "АТБ".

Теги:
#Бюджет #Продукти #Сніданок #АТБ #50 гривень