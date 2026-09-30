Сніданок за 50 гривень: українка показала, як смачно поїсти за мінімальні гроші

Українка показала, що навіть з мінімальним бюджетом можна вигадати смачний перекус

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Ціни на продукти в Україні ростуть з кожним днем. Проте, навіть з обмеженим бюджетом у 50 гривень можна приготувати корисний сніданок.

Про це розповіла користувачка під ніком comfort_mealss в соціальній мережі Instagram. За її словами, цих коштів вистачить на просту, швидку та бюджетну страву.

За продуктами дівчина направилась в найближчий супермаркет "АТБ". Там вона обрала необхідні для страви інгредієнти.

"Беремо одне яйце. Так, саме одне, бо зараз яйця коштують 57,30 грн за десяток. І помідорку за 5 гривень. Починаю смажити яйце і додаю мою улюблену діжонську приправу із зернами гірчиці та часником", — розповіла дівчина.

До рецепта дівчина включила улюблені спеції

Вона зазначила, що зазвичай використовує цю приправу до курки, адже до цього м'яса вона пасує ідеально. Але цього разу вона вирішила поекспериментувати з яєчнею.

"До речі, цю приправу я теж купувала в "АТБ". Перемішую яйце, щоб вийшов такий собі скрембл. Потім викладаю на тарілку, додаю помідорку і все. Отакий простий, швидкий і бюджетний сніданок у мене вийшов", — розповіла дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, чи справді вигідна знижка в "АТБ".