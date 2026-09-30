Як прибрати у ванній за 20 хвилин: простий метод, яким користуються професіонали
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Справа не в засобах, а в правильному порядку дій
Прибирання ванної кімнати рідко потрапляє до списку улюблених хатніх справ. Воно здається довгим і виснажливим, тому його часто відкладають до останнього. Тим часом на нього вистачить і 20 хвилин, якщо діяти за чіткою схемою.
Про це розповів професійний прибиральник, метод якого описало видання Bob Vila. Його секрет не у використанні сильних засобів, а у правильній послідовності дій.
Більшу частину часу займає не саме чищення, а пошуки губки, мийного засобу, щіток тощо. До того ж бруд рідко видаляється одразу. Щоб засіб подіяв, йому потрібен час. Якщо наносити його на кожну поверхню по черзі, доводиться чекати або терти сильніше, а це вже зайві зусилля.
Як прискорити та полегшити прибирання
- Зберіть усе потрібне для прибирання в одному контейнері: гумові рукавички, мікрофібру, стару зубну щітку, засіб для скла, спреї для ванни та унітазу, ганчірку для підлоги, совок і щітку. Тоді вам не доведеться ходити по квартирі за кожною дрібницею.
- Приберіть із раковини та полиць усе зайве. Білизну відправте до кошика, зубні щітки поставте на місце, рушники зніміть.
- Після цього нанесіть мийні засоби на раковину, унітаз, плитку та у ванну чи душовий піддон.
- Потім по черзі протріть усі поверхні, підметіть і помийте підлогу.
- Наприкінці залишиться протерти дезінфікувальною серветкою дверну ручку, кран і кнопку змиву. Потім відполіруйте дзеркала та повісьте чисті рушники.
За цим методом на генеральне прибирання у ванній піде не більше 20 хвилин.
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