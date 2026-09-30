Як прибрати у ванній за 20 хвилин: простий метод, яким користуються професіонали

Справа не в засобах, а в правильному порядку дій

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Прибирання ванної кімнати рідко потрапляє до списку улюблених хатніх справ. Воно здається довгим і виснажливим, тому його часто відкладають до останнього. Тим часом на нього вистачить і 20 хвилин, якщо діяти за чіткою схемою.

Про це розповів професійний прибиральник, метод якого описало видання Bob Vila. Його секрет не у використанні сильних засобів, а у правильній послідовності дій.

Більшу частину часу займає не саме чищення, а пошуки губки, мийного засобу, щіток тощо. До того ж бруд рідко видаляється одразу. Щоб засіб подіяв, йому потрібен час. Якщо наносити його на кожну поверхню по черзі, доводиться чекати або терти сильніше, а це вже зайві зусилля.

Як прискорити та полегшити прибирання

Зберіть усе потрібне для прибирання в одному контейнері: гумові рукавички, мікрофібру, стару зубну щітку, засіб для скла, спреї для ванни та унітазу, ганчірку для підлоги, совок і щітку. Тоді вам не доведеться ходити по квартирі за кожною дрібницею.

Фото згенероване ШІ

Приберіть із раковини та полиць усе зайве. Білизну відправте до кошика, зубні щітки поставте на місце, рушники зніміть.

Після цього нанесіть мийні засоби на раковину, унітаз, плитку та у ванну чи душовий піддон.

Потім по черзі протріть усі поверхні, підметіть і помийте підлогу.

Наприкінці залишиться протерти дезінфікувальною серветкою дверну ручку, кран і кнопку змиву. Потім відполіруйте дзеркала та повісьте чисті рушники.

За цим методом на генеральне прибирання у ванній піде не більше 20 хвилин.

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