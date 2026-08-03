Перевіряйте чек в "АТБ": лайфхак від працівника, який допоможе заощадити ваші гроші на касі

Що робити, якщо ціна на касі вища ніж на ціннику

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Покупці "АТБ" можуть не переплачувати, якщо на касі товар пробивається дорожче, ніж зазначено на ціннику в торговельному залі. У такій ситуації магазин має продати товар саме за вказаною ціною.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ", який побажав залишитися анонімним.

Працівника мережі запитали, чи може покупець отримати компенсацію, якщо на касі ціна виявилася вищою, ніж на ціннику.

У відповідь він наголосив, що покупець має право придбати товар саме за тією ціною, яка вказана на полиці.

"Так. Покупець може придбати той товар саме за ціною, яка вказана на ціннику, а не за тією, що на касі", — розповів співрозмовник.

Право вимагати продаж товару за ціною на ціннику передбачене Законом України "Про захист прав споживачів". Зокрема, він зобов'язує продавців надавати достовірну інформацію про вартість товарів. Стаття 15 регулює порядок надання інформації про ціну, а стаття 17 передбачає правильність розрахунків зі споживачами.

Це означає, що якщо товар на касі коштує дорожче, ніж зазначено на ціннику, покупець має право вимагати продаж за вказаною ціною або повернення переплати, якщо розрахунок уже здійснено.

Як діяти, якщо в чеку пробили іншу ціну. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що придбаний в "АТБ" неякісний товар можна повернути.