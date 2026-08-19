Секрет із Стародавнього Риму: як перетворити свій сад на улюблене місце відпочинку навіть у спеку

Римські патриції гуляли під перголами ще 2 тисячоліття тому

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З настанням літньої спеки пошук прохолоди на відкритому повітрі стає чи не головним завданням для власників дач, приватних будинків та заміських котеджів. Кондиціонери в приміщеннях рятують, але перебувати цілими днями на чотирьох стінах — не найкраще рішення.

У таких ситуаціях на допомогу приходить традиційний, але неймовірно ефективний архітектурний елемент пергола. "Телеграф" розповідає про технологію, яка бере своє коріння зі Стародавнього Риму.

Що таке пергола та як вона працює?

Спочатку перголи використовувалися як опори для рослин, зокрема виноградників, на римських віллах, проте з часом вони перетворилися на повноцінні зони відпочинку. Конструкція перголи є навісом з повторюваних арок, колон або стовпів, з’єднаних між собою гратчастими балками.

Головний секрет захисту від спеки криється в особливій будові даху. Гратчаста структура розсіює пряме сонячне проміння, створюючи комфортну півтінь, але при цьому не перекриває доступ свіжого повітря. На відміну від суцільних бетонних чи металевих навісів, під перголою не створюється "парниковий ефект".

Способи максимального захисту від сонця

Зелений купол (класичний метод): Висаджування рослин, що швидко ростуть (дикий виноград, плющ, плетисті троянди або гліцинія) перетворює дах на живий фільтр. Листя активно поглинає сонячні промені та виділяє кисень, створюючи природну прохолоду.

Пергола "Зелений купол"/Фото: ШІ

Регульовані ламелі (біокліматичні перголи): Конструкції з поворотними алюмінієвими ламелями дозволяють керувати рівнем освітлення. У самий пік спеки їх можна закрити повністю, а ввечері — повернути так, щоб насолоджуватися заходом сонця.

Біокліматична пергола/Фото: ШІ

Текстильні маркізи та штори: Додаткове використання щільних світлих тканин, римських штор або бамбукових ролет на бічних стінках захищає від палючого сонця вранці та ввечері, коли промені падають під низьким кутом.

Біокліматична пергола зі шторками/Фото: ШІ

Переваги перголи у спеку

Природна вентиляція. Продувність конструкції дозволяє уникнути задухи.

Продувність конструкції дозволяє уникнути задухи. Зниження температури. Під правильно орієнтованою перголою температура повітря відчутно нижча, ніж на відкритому сонці.

Під правильно орієнтованою перголою температура повітря відчутно нижча, ніж на відкритому сонці. Захист меблів. Під тіньовим навісом не вигорають вуличні дивани, подушки та дерев’яні столи.

Переваги перголи у спеку/Інфографіка ШІ

Зазначимо, витрати на перголу можуть здатися значними, але в довгостроковій перспективі ці вкладення повністю виправдають себе: надійні матеріали та якісний монтаж позбавлять вас необхідності ремонту або заміни конструкції на довгі роки. Завдяки стильному дизайну та функціональності пергола стане чудовим доповненням сучасного заміського будинку, а грамотно облаштована зона відпочинку перетворить ваш сад на комфортний простір для всієї родини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати виноградник в екстремальну спеку. Поливати його під час дозрівання ягід дуже небажано, але є нюанси.