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Секрет из Древнего Рима: как превратить свой сад в любимое место отдыха даже в жару

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пергола в Древнем Риме и современный вариант Новость обновлена 19 августа 2026, 13:09
Пергола в Древнем Риме и современный вариант. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Римские патриции гуляли под перголами еще 2 тысячелетия тому назад

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С наступлением летней жары поиск прохлады на открытом воздухе становится чуть ли не главной задачей для владельцев дач, частных домов и загородных коттеджей. Кондиционеры в помещениях выручают, но находиться целыми днями в четырех стенах — не лучшее решение.

В таких ситуациях на помощь приходит традиционный, но невероятно эффективный архитектурный элемент — пергола. "Телеграф" рассказывает о технологии, которая берет свои корни с Древнего Рима.

Что такое пергола и как она работает?

Изначально перголы использовались как опоры для вьющихся растений, в частности виноградников, на римских виллах, однако с течением времени они превратились в полноценные зоны отдыха. Конструкция перголы представляет собой навес из повторяющихся арок, колонн или столбов, соединенных между собой решетчатыми балками.

Главный секрет защиты от жары кроется в особом строении крыши. Решетчатая структура рассеивает прямые солнечные лучи, создавая комфортную полутень, но при этом не перекрывает доступ свежего воздуха. В отличие от сплошных бетонных или металлических навесов, под перголой не создается "парниковый эффект".

Способы максимальной защиты от солнца

  • Зеленый купол (классический метод): Высадка быстрорастущих вьющихся растений (дикий виноград, плющ, плетистые розы или глициния) превращает крышу в живой фильтр. Листва активно поглощает солнечные лучи и выделяет кислород, создавая естественную прохладу.
Пергола Зеленый купол
Пергола "Зеленый купол"/Фото: ИИ
  • Регулируемые ламели (биоклиматические перголы): Конструкции с поворотными алюминиевыми ламелями позволяют управлять уровнем освещения. В самый пик жары их можно закрыть полностью, а вечером — повернуть так, чтобы наслаждаться закатом.
Биоклиматическая пергола
Биоклиматическая пергола/Фото: ИИ
  • Текстильные маркизы и шторы: Дополнительное использование плотных светлых тканей, римских штор или бамбуковых ролет на боковых стенках защищает от палящего солнца утром и вечером, когда лучи падают под низким углом.
Биоклиматическая пергола со шторками
Биоклиматическая пергола со шторками/Фото: ИИ

Преимущества перголы в жару

  • Естественная вентиляция. Продуваемость конструкции позволяет избежать духоты.
  • Снижение температуры. Под правильно ориентированной перголой температура воздуха ощутимо ниже, чем на открытом солнцепеке.
  • Защита мебели. Под теневым навесом не выгорают уличные диваны, подушки и деревянные столы.
Преимущества перголы в жару
Преимущества перголы в жару/Инфографика ИИ

Отметим, затраты на перголу могут показаться значительными, но в долгосрочной перспективе эти вложения полностью оправдают себя: надежные материалы и качественный монтаж избавят вас от необходимости ремонта или замены конструкции на долгие годы. Благодаря стильному дизайну и функциональности пергола станет отличным дополнением современного загородного дома, а грамотно обустроенная зона отдыха превратит ваш сад в комфортное пространство для всей семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за виноградником в экстремальную жару. Поливать его во время созревания ягод крайне нежелательно, но есть нюансы.

Теги:
#Жара #Лето #Дом #Сад