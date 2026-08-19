Секрет из Древнего Рима: как превратить свой сад в любимое место отдыха даже в жару

Римские патриции гуляли под перголами еще 2 тысячелетия тому назад

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С наступлением летней жары поиск прохлады на открытом воздухе становится чуть ли не главной задачей для владельцев дач, частных домов и загородных коттеджей. Кондиционеры в помещениях выручают, но находиться целыми днями в четырех стенах — не лучшее решение.

В таких ситуациях на помощь приходит традиционный, но невероятно эффективный архитектурный элемент — пергола. "Телеграф" рассказывает о технологии, которая берет свои корни с Древнего Рима.

Что такое пергола и как она работает?

Изначально перголы использовались как опоры для вьющихся растений, в частности виноградников, на римских виллах, однако с течением времени они превратились в полноценные зоны отдыха. Конструкция перголы представляет собой навес из повторяющихся арок, колонн или столбов, соединенных между собой решетчатыми балками.

Главный секрет защиты от жары кроется в особом строении крыши. Решетчатая структура рассеивает прямые солнечные лучи, создавая комфортную полутень, но при этом не перекрывает доступ свежего воздуха. В отличие от сплошных бетонных или металлических навесов, под перголой не создается "парниковый эффект".

Способы максимальной защиты от солнца

Зеленый купол (классический метод): Высадка быстрорастущих вьющихся растений (дикий виноград, плющ, плетистые розы или глициния) превращает крышу в живой фильтр. Листва активно поглощает солнечные лучи и выделяет кислород, создавая естественную прохладу.

Пергола "Зеленый купол"/Фото: ИИ

Регулируемые ламели (биоклиматические перголы): Конструкции с поворотными алюминиевыми ламелями позволяют управлять уровнем освещения. В самый пик жары их можно закрыть полностью, а вечером — повернуть так, чтобы наслаждаться закатом.

Биоклиматическая пергола/Фото: ИИ

Текстильные маркизы и шторы: Дополнительное использование плотных светлых тканей, римских штор или бамбуковых ролет на боковых стенках защищает от палящего солнца утром и вечером, когда лучи падают под низким углом.

Биоклиматическая пергола со шторками/Фото: ИИ

Преимущества перголы в жару

Естественная вентиляция. Продуваемость конструкции позволяет избежать духоты.

Продуваемость конструкции позволяет избежать духоты. Снижение температуры. Под правильно ориентированной перголой температура воздуха ощутимо ниже, чем на открытом солнцепеке.

Под правильно ориентированной перголой температура воздуха ощутимо ниже, чем на открытом солнцепеке. Защита мебели. Под теневым навесом не выгорают уличные диваны, подушки и деревянные столы.

Преимущества перголы в жару/Инфографика ИИ

Отметим, затраты на перголу могут показаться значительными, но в долгосрочной перспективе эти вложения полностью оправдают себя: надежные материалы и качественный монтаж избавят вас от необходимости ремонта или замены конструкции на долгие годы. Благодаря стильному дизайну и функциональности пергола станет отличным дополнением современного загородного дома, а грамотно обустроенная зона отдыха превратит ваш сад в комфортное пространство для всей семьи.

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