Одне слово і платіж відхилено: неочікувана причина, чому банк може заблокувати транзакцію

Чому банківський переказ можуть заблокувати

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Користувачка Threads поскаржилася, що банк не пропустив її переказ за IBAN після того, як у призначенні платежу вона вказала власне прізвище — Кабан. За її словами, автоматична система сприйняла його як образливе слово.

Цей випадок викликав хвилю жартів у коментарях, де інші користувачі пригадали схожі ситуації з банківськими фільтрами. "Телеграф" розповість, чому звичайне слово або навіть прізвище може викликати підозру системи та що краще не писати у призначенні платежу.

"Матюки — це не та валюта": що сталося з платежем

"В мене сьогодні не пройшла транзакція по IBAN, бо я в призначенні вказала своє прізвище Кабан і банк порахував це за образу",- написала дівчина.

Відмова банку. Фото: annapavlovnaaaa/threads

Відповідь підтримки. Фото: annapavlovnaaaa/threads

Історія швидко зібрала реакції інших користувачів. У коментарях люди жартували, але водночас ділилися власним досвідом спілкування з автоматичними системами перевірки банківських платежів.

Одна з користувачок згадала схожу ситуацію з monobank. За її словами, операцію відхилили через прізвище Каліновська-Сукач.

При цьому, як стверджує користувачка, у поясненні банку зазначили:

"Матюки — це не та валюта, яку приймає наш термінал".

Коментар в Threads

Ще одна коментаторка написала, що раніше зіткнулася з подібною реакцією автоматичного фільтра в ПриватБанку.

"Мені так колись ПриватБанк в призначенні платежу замінив три перші літери на ***. Я Херсонець", — написала вона.

Коментар в Threads

У таких випадках проблема може виникати не через саму людину чи мету переказу, а через автоматичне розпізнавання окремих символів і буквосполучень.

Чому банк реагує на звичайні слова

Банки можуть використовувати автоматичні системи контролю операцій. Вони аналізують не лише суму та реквізити, а й текст, який клієнт залишає у призначенні платежу.

Такі фільтри можуть реагувати на:

нецензурну лексику;

образливі або потенційно агресивні вислови;

слова, пов'язані з незаконною діяльністю;

підозрілі формулювання щодо призначення коштів;

окремі буквосполучення, які система може розпізнати без урахування контексту.

Що краще не писати у призначенні платежу

Заповнюючи поле "Призначення платежу", фізичним особам варто уникати формулювань, які можуть виглядати як оплата за підприємницьку діяльність. Наприклад, фрази "за послуги", "за товар" чи "за консультацію" можуть викликати додаткові запитання, якщо отримувач не зареєстрований як ФОП.

Не найкращою ідеєю також будуть жарти або сленг із згадками про хабарі, тероризм чи інші незаконні дії. Окремі слова автоматичні системи можуть сприйняти буквально, без урахування контексту.

Краще не використовувати й нецензурну лексику, а також складні юридичні формулювання, якщо вони не відповідають реальному призначенню платежу. Зокрема, ризиковано вказувати види діяльності або інші терміни, які можуть не відповідати статусу чи характеру операції.

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