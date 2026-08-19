Одно слово — и платёж отклонён: неожиданная причина, по которой банк может заблокировать транзакцию

Почему банковский перевод могут заблокировать

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Пользовательница Threads пожаловалась, что банк не пропустил её перевод по IBAN после того, как в назначении платежа она указала собственную фамилию — Кабан. По её словам, автоматическая система восприняла её как оскорбительное слово.

Этот случай вызвал волну шуток в комментариях, где другие пользователи вспомнили о похожих ситуациях с банковскими фильтрами. "Телеграф" расскажет, почему обычное слово или даже фамилия может вызвать подозрение у системы и что лучше не писать в назначении платежа.

"Матюки — это не та валюта": что произошло с платежом

"У меня сегодня не прошла транзакция по IBAN, потому что я в назначении указала свою фамилию Кабан, и банк посчитал это оскорблением", — написала девушка.

Отказ банка. Фото: annapavlovnaaaa/threads

Ответ поддержки. Фото: annapavlovnaaaa/threads

История быстро собрала реакции других пользователей. В комментариях люди шутили, но одновременно делились собственным опытом общения с автоматическими системами проверки банковских платежей.

Одна из пользовательниц вспомнила похожую ситуацию с monobank. По её словам, операцию отклонили из-за фамилии Калиновская-Сукач.

При этом, как утверждает пользовательница, в объяснении банка указали:

"Матюки — это не та валюта, которую принимает наш терминал".

Комментарий в Threads

Ещё одна комментаторша написала, что ранее столкнулась с похожей реакцией автоматического фильтра в ПриватБанке.

"Мне так когда-то ПриватБанк в назначении платежа заменил первые три буквы на **. Я Херсонец", — написала она.

Комментарий в Threads

В таких случаях проблема может возникать не из-за самого человека или цели перевода, а из-за автоматического распознавания отдельных символов и сочетаний букв.

Почему банк реагирует на обычные слова

Банки могут использовать автоматические системы контроля операций. Они анализируют не только сумму и реквизиты, но и текст, который клиент указывает в назначении платежа.

Такие фильтры могут реагировать на:

нецензурную лексику;

оскорбительные или потенциально агрессивные выражения;

слова, связанные с незаконной деятельностью;

подозрительные формулировки относительно назначения средств;

отдельные сочетания букв, которые система может распознать без учёта контекста.

Что лучше не писать в назначении платежа

Заполняя поле "Назначение платежа", физическим лицам стоит избегать формулировок, которые могут выглядеть как оплата за предпринимательскую деятельность. Например, фразы "за услуги", "за товар" или "за консультацию" могут вызвать дополнительные вопросы, если получатель не зарегистрирован как ФЛП.

Не лучшей идеей также будут шутки или сленг с упоминанием взяток, терроризма или других незаконных действий. Отдельные слова автоматические системы могут воспринять буквально, без учёта контекста.

Лучше не использовать и нецензурную лексику, а также сложные юридические формулировки, если они не соответствуют реальному назначению платежа. В частности, рискованно указывать виды деятельности или другие термины, которые могут не соответствовать статусу или характеру операции.

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