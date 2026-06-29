Кешбек у "Монобанку" працюватиме по-новому: що важливо знати

Зміниться не тільки відсоткова ставка

Мonobank змінює роботу свого кешбеку, розширюючи можливості для накопичень. Вже найближчим часом почне функціонувати багаторівнева система, яка наразі викликає багато питань.

"Телеграф" звернувся до служби підтримки, аби детальніше розібратись, як працюватиме кешбек. Зауважимо, що заплановані зміни не тільки у відсотках від суми, а й знято ліміт у 500 грн накопичень за місяць.

Які зміни заплановані

Як і раніше буде доступно на вибір 2 категорії для нарахування кешбеку протягом місяця, але відрізнятиметься механіка нарахування:

тепер кешбек зростатиме залежно від суми, яку клієнт витратить в категорії

кожна категорія складатиметься з чотирьох рівнів

більше витрат в категорії – перехід на новий рівень

при кожному такому переході нараховується конкретна сума кешбеку

для кожного рівня буде інформація, скільки потрібно витратити для переходу на новий рівень

враховуються всі витрати – і власними грошима, і кредитними.

Окрім того, обмеження в 500 гривень максимального кешбеку на місяць скасовується. Але є інші нюанси.

Монобанк змінює нарахування кешбеку

Як по факту працюватиме нова система

Менеджер моно пояснив, що основним правилом нової роботи є індивідуальна система. Тобто відсоток, максимальна сума, від якої нараховується кешбек, визначатимуться банком індивідуально для кожного клієнта.

"Відсоток, цільові суми витрат та суми кешбеку — розраховуються індивідуально для кожного клієнта (…) Категорії однакові, суми розраховуються індивідуально. Точно підказати як саме іде нарахування та чому — немає можливості", — додав менеджер.

Як зміниться нарахування кешбеку в Монобанку

У моно вже пояснили на прикладі, які діятиме багаторівнева система. Для розрахунку брали категорію "Тварини" та витрати в 5 тисяч грн. Зауважимо, що наразі ця категорія в моно дає 10% кешбеку за витрати особистих коштів.

Пояснення банку:

Уявімо, що у вас категорія "Тварини" і ви витрачаєте 5 000 грн/місяць.

У цій механіці є 4 "сходинки" (рівні витрат). Точні суми для кожного клієнта різні, але логіка однакова — для прикладу візьмемо умовно:

1 сходинка: 3 000 грн

2 сходинка: 6 000 грн

3 і 4 — ще вище.

Ви точно проходите 1 сходинку (3 000 грн) → за неї отримуєте кешбек за підвищеним відсотком/ставкою Залишається ще 2 000 грн, але до 2 сходинки не вистачає → ця частина рахується вже за правилами "до сходинки" (тобто пропорційно, а не як повна нагорода наступного рівня)

Виходить: першу сходинку ви "закрили" → отримали нормальний кешбек рівня 1. Решта витрат ще "дотягує" до 2 рівня → дає додатковий, але менший кешбек. До 2–4 рівня ви не доходите → їх бонуси не активуються.

Як зміниться нарахування кешбеку в Монобанку

При цьому на відсоток та поріг суми не впливатимуть доходи чи витрати. Банк індивідуально розраховуватиме показники. Тобто фактично у когось кешбек може бути 10%, а у когось 1%.

Нижче наведено приклад розрахунку для категорії "Тварини", 5 тисяч грн витрат на місяць. У банку кажуть: "Перші ~3 000 грн (1 сходинка) → 1% = 30 грн. Ви не дотягуєте до 2 сходинки, тому це: → підвищений проміжний кешбек (умовно ~1.5%) = ~30 грн. приблизно ~60 грн кешбеку. Але це все орієнтовно, точну суму відсотку та кешбеку ви побачите у застосунку".

Як зміниться нарахування кешбеку в Монобанку

Але ці дані уявні, тобто це не означає, що кешбек з 10%, які закріплені зараз, впаде до 1%.

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