Це авто проїхало лише 12 км і на 43 роки його забули у гаражі: скільки воно коштує (фото)

Автівка не виїжджала на дорогу майже півстоліття

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У Франції знайшли Renault 5 TL 1982 року випуску, який понад 40 років простояв у гаражі. За все своє "життя" автомобіль проїхав лише 12 кілометрів — подолавши шлях від салону до гаража.

Докладніше про те, як це можливо, і що тепер буде з машиною, розповіло видання Dnevno.

Йдеться про п’ятидверний хетчбек із бензиновим двигуном 1,1 л та чотириступеневою механічною коробкою передач. Особливістю автомобіля є також його колір – рідкісний для тих часів синій металік.

Як він став покинутим

З'ясувалося, що у 80-х роках цю автівку придбала француженка, яка на момент покупки не мала водійського посвідчення. Renault з салону перегнали просто до її будинку.

Пізніше жінка все ж отримала права, але на дорозі почувалася настільки невпевнено, що так і не наважилася користуватися автівкою. В результаті автівка продовжила стояти в гаражі, її пробіг назавжди "завмер" на 12 кілометрах, а постійні номерні знаки залишилися в багажнику.

Скільки коштувала знахідка

Після виявлення автомобіля, його привели до ладу і виставили на аукціон Aguttes. Ідеальний стан і цікава історія зробили свою справу: класичний Renault 5 продали за 53 711 євро, що в рази перевищило його початкову ціну.

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