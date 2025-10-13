"Трансформер по-київськи". Старенька машина у столиці розвеселила українців (відео)

Машина мала дивний вигляд

У Києві помітили досить дивне авто. Курйозний випадок стався на одній з доріг столиці. Старенькі "Жигулі" розвеселив мережу своїм виглядом.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що коли саме та де стався дотепний курйоз не відомо.

Однак під час перегляду відео в очі впадає не те, що автівка стара та пошарпана. Хоча для "Жигулів" машина має, ще досить непоганий виглядає. Усю увагу забирає на себе передній капот машини, який неприродно високо задраний. Спершу можна подумати, що в авто спустило задні колеса і воно просіло, але це не так.

Якщо придивитись, чітко видно, що відстань від передніх колес до капота збільшена. Авто скидається на якусь мультяшну чи кіношну машину, як на фото нижче. Не дивно, що у мережі вже почали жартувати, що ці "Жигулі" — київська версія трансформерів. Тут відсилка до відомих фільмів про роботів, які складались в машини, і таким чином пересувались по місту.

Машина з високими колесами

Для довідки

"Жигулі" — це відома марка автомобілів, випущених Волзьким автозаводом (ВАЗ), яка базувалася на італійській моделі Fiat 124. Ці автомобілі також називають "копійками". Вони включають моделі ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 та ВАЗ-2107.

Жигулі

Цікаво, що назва "Жигулі" походить від назви Жигулівських гір, що розташовані неподалік від Волзького автомобільного заводу в місті Тольятті.

