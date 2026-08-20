Нова функція в "АТБ": покупці шукають персональні знижки по купонах

Головне – встигнути побачити і скористатись вигідною пропозицією

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Клієнти мережі супермаркетів "АТБ" отримали нову можливість заощадити на покупках. На додачу до знижок за сканом додатку на касі і в рамках пропозицій "Економія", тепер можна скористатися ще й персональними знижками по купонах.

Докладніше про те, де їх шукати, розповіли у Threads, пише "Телеграф".

Користувачі звернули увагу на те, що у мобільному застосунку АТБ з’явився новий розділ із купонами. У кожного покупця — свій набір акційних товарів та знижок на них.

Безліч товарів зі знижками

Одна з користувачок розповіла, що випадково побачила пропозиції в застосунку та одразу активувала їх на касі. За її словами, один із купонів у результаті їй дійсно знадобився.

Ще один спосіб заощадити

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", платити за пакети в супермаркетах більше не потрібно? З'явився лайфхак, який "ламає систему"