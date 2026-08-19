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Скуповує в "АТБ" знову і знову: українка назвала продукт, який щоразу опиняється в її кошику

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Ці продукти купують найчастіше
Ці продукти купують найчастіше. Фото Колаж "Телеграфу"

Який товар з "АТБ" став фаворитом українки

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У багатьох українців є продукти з "АТБ", які вони регулярно купують під час походу до магазину. Своїми фаворитами покупці вирішили поділитися у Threads після запитання користувачки.

Авторка допису з ніком anasta.up розповіла, що майже завжди кладе до кошика насіння соняшника "Сан Санич", сиркові батончики "Злагода" та булочку з маком. Однак у коментарях користувачі почали називати й інші товари, без яких не обходяться під час покупок.

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Особливу увагу привернув коментар про швидкозаморожену вишню ТМ "Своя лінія". Користувачка зазначила, що купує її саме в "АТБ", де пачка, за її словами, коштує 122 гривні. Водночас в інших магазинах за такий самий продукт доводиться віддавати близько 300 гривень. Різниця становить майже 180 гривень, або понад удвічі.

Українка назвала улюблені продукти з "АТБ" та розповіла, який товар вона готова оцінити на максимальні 10/10
Заморожена вишня з "АТБ". Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які ще товари з "АТБ" варто звернути увагу.

Теги:
#Продукти #Покупки #АТБ