Скуповує в "АТБ" знову і знову: українка назвала продукт, який щоразу опиняється в її кошику

Який товар з "АТБ" став фаворитом українки

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У багатьох українців є продукти з "АТБ", які вони регулярно купують під час походу до магазину. Своїми фаворитами покупці вирішили поділитися у Threads після запитання користувачки.

Авторка допису з ніком anasta.up розповіла, що майже завжди кладе до кошика насіння соняшника "Сан Санич", сиркові батончики "Злагода" та булочку з маком. Однак у коментарях користувачі почали називати й інші товари, без яких не обходяться під час покупок.

Особливу увагу привернув коментар про швидкозаморожену вишню ТМ "Своя лінія". Користувачка зазначила, що купує її саме в "АТБ", де пачка, за її словами, коштує 122 гривні. Водночас в інших магазинах за такий самий продукт доводиться віддавати близько 300 гривень. Різниця становить майже 180 гривень, або понад удвічі.

Заморожена вишня з "АТБ". Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які ще товари з "АТБ" варто звернути увагу.