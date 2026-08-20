Новая функция в "АТБ": покупатели ищут персональные скидки по купонам

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Клиенты сети супермаркетов "АТБ" получили новую возможность сэкономить на покупках. Вдобавок к скидкам по скану приложения на кассе и в рамках предложений "Економія", теперь можно воспользоваться еще и персональными скидками по купонам.

Более подробно о том, где их искать, рассказали в Threads, пишет "Телеграф".

Пользователи обратили внимание на то, что в мобильном приложении АТБ появилась новый раздел с купонами. У каждого покупателя свой набор акционных товаров и скидок на них.

Множество товаров со скидками

Одна из пользовательниц рассказала, что случайно увидела предложения в приложении и сразу активировала их на кассе. По ее словам, один из купонов в результате ей действительно пригодился.

Еще один способ сэкономить

Напомним, как писал ранее "Телеграф", платить за пакеты в супермаркетах больше не нужно? Появился лайфхак, "ломающий систему"