Вінтаж, що переміг час: як "бабусин" комірець повернувся у тренди молоді

Цей ностальгійний аксесуар стрімко перетворився на один із найхарактерніших штрихів до літнього дрескоду

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У 2026 році мода на широкі візерунчаті комірці стрімко повертається. Ці елементи одягу раніше носили наші бабусі, проте вони мають такий неперевершений шарм, оригінальні форми та вигадливу вишивку, що перед ними не можуть встояти навіть сучасні модниці.

Про це пише Vogue.pl. У виданні зазначають, що такі комірці стали одним із найпопулярніших аксесуарів літа цього року.

Спочатку "бабусині" комірці заново відкрили для себе скандинавські поціновувачки модних трендів, а сьогодні їх можна побачити навіть у гардеробах французьких світських левиць. Мереживні, ажурні, часто збільшені в масштабі та виразні, вони повертають у моду цінність ручної роботи та вінтажного шарму, який легко вписується у сучасний стиль.

Саме тому "бабусині" комірці зараз сприймаються не як ретро-одяг. Навпаки, вони виглядають як сучасний модний акцент.

Мода на широкі комірці повертається. Фото Vogue.pl

Варто зауважити, що "бабусиним" комірцем зазвичай називають мереживний або ажурний комір, часто збільшеного масштабу та незвичної форми – квадратної або округлої, який розкладається на плечах і спускається до декольте або застібається під саму шию. Його часто прикрашають складними і вигадливими декоративними елементами, завдяки чому він стає головним акцентом образу.

Широкі комірці знову в моді. Фото Vogue.pl

Цей тренд стає настільки популярним, що "бабусині" комірці можна знайти у відомих модних брендів. В Україні також їх можна знайти у вінтажних магазинах, секондхендах або у шафах наших бабусь.

Широкий комірець може стати основним акцентом в образі. Фото Vogue.pl

Раніше "Телеграф" розповідав, що за аксесуар, який носили наші бабусі, знову повернувся у моду.