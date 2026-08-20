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Винтаж, победивший время: как "бабушкин" воротничок вернулся в тренды молодежи

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
Модные тенденции могут быть цикличными Новость обновлена 20 августа 2026, 20:02
Модные тенденции могут быть цикличными. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот ностальгический аксессуар стремительно превратился в один из самых характерных штрихов к летнему дрескоду

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В 2026 году мода на широкие узорчатые воротнички стремительно возвращается. Эти элементы одежды раньше носили наши бабушки, однако у них такой непревзойденный шарм, оригинальные формы и вычурная вышивка, что перед ними не могут устоять даже современные модницы.

Об этом пишет Vogue.pl. В издании отмечают, что такие воротнички стали одним из самых популярных аксессуаров лета этого года.

Сначала "бабушкины" воротнички заново открыли для себя скандинавские ценительницы модных трендов, а сегодня их можно увидеть даже в гардеробах французских светских львиц. Кружевные, ажурные, часто увеличенные в масштабе и выразительные, они возвращают в моду ценность ручной работы и винтажного шарма, легко вписывающегося в современный стиль.

Именно поэтому "бабушкины" воротнички сейчас воспринимаются не как ретро-одежда. Напротив, они выглядят как современный модный акцент.

Мода на широкие воротники возвращается
Мода на широкие воротники возвращается. Фото Vogue.pl

Стоит отметить, что "бабушкиным" воротничком обычно называют кружевной или ажурный воротник, часто увеличенного масштаба и необычной формы – квадратной или округлой, который размещается на плечах и спускается к декольте или застегивается под самую шею. Его часто украшают сложными и затейливыми декоративными элементами, благодаря чему он становится главным акцентом образа.

Широкие воротнички снова в моде
Широкие воротнички снова в моде. Фото Vogue.pl

Этот тренд становится настолько популярным, что "бабушкины" воротнички можно найти у известных модных брендов. В Украине также их можно найти в винтажных магазинах, сэкондхэндах или в шкафах наших бабушек.

Широкий воротничок может стать основным акцентом в образе
Широкий воротничок может стать основным акцентом в образе. Фото Vogue.pl

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за аксессуар, который носили наши бабушки, снова вернулся в моду.

Теги:
#Мода #Одежда #Аксессуары #Воротник