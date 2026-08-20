Винтаж, победивший время: как "бабушкин" воротничок вернулся в тренды молодежи

Этот ностальгический аксессуар стремительно превратился в один из самых характерных штрихов к летнему дрескоду

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В 2026 году мода на широкие узорчатые воротнички стремительно возвращается. Эти элементы одежды раньше носили наши бабушки, однако у них такой непревзойденный шарм, оригинальные формы и вычурная вышивка, что перед ними не могут устоять даже современные модницы.

Об этом пишет Vogue.pl. В издании отмечают, что такие воротнички стали одним из самых популярных аксессуаров лета этого года.

Сначала "бабушкины" воротнички заново открыли для себя скандинавские ценительницы модных трендов, а сегодня их можно увидеть даже в гардеробах французских светских львиц. Кружевные, ажурные, часто увеличенные в масштабе и выразительные, они возвращают в моду ценность ручной работы и винтажного шарма, легко вписывающегося в современный стиль.

Именно поэтому "бабушкины" воротнички сейчас воспринимаются не как ретро-одежда. Напротив, они выглядят как современный модный акцент.

Мода на широкие воротники возвращается. Фото Vogue.pl

Стоит отметить, что "бабушкиным" воротничком обычно называют кружевной или ажурный воротник, часто увеличенного масштаба и необычной формы – квадратной или округлой, который размещается на плечах и спускается к декольте или застегивается под самую шею. Его часто украшают сложными и затейливыми декоративными элементами, благодаря чему он становится главным акцентом образа.

Широкие воротнички снова в моде. Фото Vogue.pl

Этот тренд становится настолько популярным, что "бабушкины" воротнички можно найти у известных модных брендов. В Украине также их можно найти в винтажных магазинах, сэкондхэндах или в шкафах наших бабушек.

Широкий воротничок может стать основным акцентом в образе. Фото Vogue.pl

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за аксессуар, который носили наши бабушки, снова вернулся в моду.