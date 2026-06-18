Кінець епохи масивних штор: у тренди інтер'єру увірвалася елегантна та мінімалістична альтернатива

Сучасна мода диктує нове правило: "менше означає більше"

Традиційні важкі штори стрімко втрачають популярність у сучасних будинках. На зміну їм приходять більш чисті, стримані та технологічні рішення, які візуально розширюють простір і наповнюють його світлом. Особливо помітною ця тенденція стала у вітальнях, їдальнях та невеликих квартирах.

Як зазначають дизайнери інтер'єрів, головна мета сучасного житла — максимізувати природне світло та створити чисту, гармонійну атмосферу. Важкі тканини лише заважають цьому, зменшуючи простір. Про це пише losandes.

Що прийшло на зміну традиційним шторам

Сьогодні на піку популярності перебувають три основні альтернативи, запозичені зі скандинавського стилю та японського мінімалізму:

Рулонні штори (ролети): Найпрактичніший вибір для кухонь, кабінетів та повсякденних зон. Виготовлені з натуральних матеріалів (льону, бамбука або легких текстурованих тканин), вони додають затишку, займають мінімум місця і дозволяють зручно регулювати рівень освітлення.

Ролети. Фото - Штучний інтелект

Японські панелі (екранні штори): Ідеальне рішення для великих панорамних вікон у вітальнях. Вони закривають великі площі, рухаючись по витончених напрямних, що забезпечує акуратний, геометрично вивірений і сучасний вигляд.

Японькі панелі

Технологічне скло (тоноване або дзеркальне): Радикальне, але все більш популярне рішення для тих, хто взагалі відмовляється від текстилю. Спеціальне оброблене скло захищає від ультрафіолетових променів та гарантує приватність з вулиці, залишаючи вид з вікна повністю відкритим.

Технологічне скло

Переваги нового тренду

Експерти з інтер'єру одностайні: відмова від масивного текстилю візуально збільшує та впорядковує приміщення. Це критично важливо для малогабаритних квартир або студій із суміщеними зонами. До того ж, нові варіанти декору значно легші в догляді та не накопичують пил так, як звичайні штори.

Раніше "Телеграф" писав про альтернативу москітним сіткам.