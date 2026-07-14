Мода повертається: 5 речей з гардероба наших бабусь, які знову стали хітом у 2026 році

Справжній стиль не має терміну придатності

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Деякі речі, які носили наші бабусі десятки років тому, зараз знову в тренді. Дизайнери надали їм нове дихання і повернули на подіуми та у гардероб сучасних модниць.

"Телеграф" розповідає, які речі з минулого зараз на піку популярності. Перше місце — в'язані кардигани. Об'ємні моделі на ґудзиках чудово поєднуються як із джинсами, так і з легкими сукнями.

Другий тренд — принтовані хустки з шовку чи інших легких тканин. Зараз їх носять не лише на голові, а використовують як акцентний аксесуар — зав'язують на шиї, сумках або на талії.

Актуальний спосіб носити хустку. Фото: obiimy.world

Ще один одна річ з бабусиного гардероба, яка знову актуальна — широкі спідниці міді. Вони чудово комбінуються з базовими речами, підкреслюючи жіночність без втрати комфорту.

А пам'ятаєте бабусині брошки? Якщо раніше вони вважалися аксесуаром старших жінок, то зараз ними прикрашають піджаки, светри, пальта й навіть сумки, створюючи індивідуальний стиль.

Також сьогодні на піку популярності плетені сумки, які були в моді в старі часи. Зараз вони бувають з різних матеріалів та не є виключно літнім аксесуаром. Такі сумки поєднують з класичними та повсякденними образами.

Раніше "Телеграф" розповідав про речі з СРСР, які сучасна молодь вважає розкішшю та екотрендом. У бабусиних шафах та на горищах можна знайти справжні скарби.