Заторів стане менше: є два варіанти, як зменшити кількість машин на мостах у Києві

Нардепи пропонують скористатись позитивним світовим досвідом у подоланні заторів

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Російські атаки на мости вже спричинили транспортний колапс в Києві. І для того, щоб мінімалізувати наслідки від ворожих атак та зменшити кількість заторів на дорогах міста, є кілька варіантів дій.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіли члени Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Народні обранці наголошують, щоб подолати ці негаразди потрібна спільна та оперативна робота державної та місцевої влади.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Пороми, велосипеди і непарні години для водіїв, – як влада пропонує рятувати Київ, якщо мости зруйнують

Народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко вважає, що в Києві можна змінити правила руху на мостах. Зокрема впровадити реверсний рух.

"Реверсний рух на мостах — це не нова ідея, але це забезпечить безпеку руху і зменшить кількість заторів, яку ми бачимо зараз. Можна змінювати кількість смуг руху. Ясна річ, що громадський транспорт і екстрені служби повинні рухатись постійно, незалежно від реверсу", – сказав Крейденко.

Також нардеп, серед іншого, пропонує запозичити дещо зі світових практик для власників автомобілів. А саме — ввести парні і непарні години для водіїв.

"Такі ідеї працюють в різних країнах світу для зменшення заторів. Наприклад, водії, у кого номерний знак автівки закінчується на парне число, то, відповідно, вони їдуть у парну годину, і навпаки, якщо непарне. Наприклад, номер закінчується на "2" і рух тоді з 8 до 9 години, а якщо на "3", то з 9 до 10 години. І відповідно до свого номера люди зможуть обирати, за яким графіком їм рухатись", — пояснив Крейденко.

Володимир Крейденко

Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук дотримується дещо інших поглядів на вирішення проблеми. Вона вважає, що доцільно буде збільшити кількість громадського транспорту і впровадити регулювання руху по столичних переправах.

"Якщо ми говоримо про Київ, то столиці необхідно додати більше автобусів, щоб збільшити кількість громадського транспорту і почати регулювати рух на мостах. Розуміти, які пріоритети якому виду транспорту ми надаємо: екстреному, громадському", – сказала Савчук.

Оксана Савчук

Варто зауважити, що наразі це лише ідеї, які далекі від реалізації. І хоч ворог невпинно атакує мости, знищити їх не так вже й легко, а тому фокус логістики буде триматися саме на стаціонарних переправах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому транспортна система Києва не витримує ударів росіян по мостах.