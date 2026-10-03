Без кип'ятіння та закруток: як засолити помідори у відрі холодним способом

Помідори вийдуть як бочкові

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Коли помідори вже не вміщаються в банки, а стерилізувати та закручувати немає сил, на допомогу приходить старий спосіб холодного засолювання у відрі. Особливо добре для цього рецепта підходять пізні помідори з товстою шкіркою сорту сливка.

Як ділиться кулінарний блогер ira.polozok у своєму Instagram, приготувати такі апетитні помідори можна просто в харчовому пластиковому відерці без кип'ятіння маринаду та додавання цукру.

У відрі засолювання відбувається за принципом бочкових помідорів. Сіль захищає продукт від псування, а гірчиця, як заведено вважати, не дає розвиватися цвілі на поверхні. Листя хрону, смородини та вишні додають аромату й надають помідорам пружності, а часник і перець роблять смак насиченим.

Як засолити помідори у відрі холодним способом

Для приготування однієї 5-літрової ємності вам знадобляться:

помідори

2 літри чистої холодної води

4 столові ложки солі

1 столова ложка сухої гірчиці

парасольки кропу, листя хрону, смородини та вишні, чорний перець горошком, свіжий часник.

Скріншот Instagram/ira.polozok

На дно чистого відерця викладіть частину листя, часник та перець. Щільно, але акуратно заповніть відро вимитими томатами, перекладаючи їх зеленню, що залишилася. У холодній воді розчиніть сіль та суху гірчицю, після чого залийте отриманим розсолом помідори до самого верху. Закрийте відро щільною кришкою та відправте в погріб або прохолодне місце.

Через місяць томати повністю просоляться та будуть готові до подачі на стіл.