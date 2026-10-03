Без кип'ятіння та закруток: як засолити помідори у відрі холодним способом
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Помідори вийдуть як бочкові
Коли помідори вже не вміщаються в банки, а стерилізувати та закручувати немає сил, на допомогу приходить старий спосіб холодного засолювання у відрі. Особливо добре для цього рецепта підходять пізні помідори з товстою шкіркою сорту сливка.
Як ділиться кулінарний блогер ira.polozok у своєму Instagram, приготувати такі апетитні помідори можна просто в харчовому пластиковому відерці без кип'ятіння маринаду та додавання цукру.
У відрі засолювання відбувається за принципом бочкових помідорів. Сіль захищає продукт від псування, а гірчиця, як заведено вважати, не дає розвиватися цвілі на поверхні. Листя хрону, смородини та вишні додають аромату й надають помідорам пружності, а часник і перець роблять смак насиченим.
Як засолити помідори у відрі холодним способом
Для приготування однієї 5-літрової ємності вам знадобляться:
- помідори
- 2 літри чистої холодної води
- 4 столові ложки солі
- 1 столова ложка сухої гірчиці
- парасольки кропу, листя хрону, смородини та вишні, чорний перець горошком, свіжий часник.
- На дно чистого відерця викладіть частину листя, часник та перець.
- Щільно, але акуратно заповніть відро вимитими томатами, перекладаючи їх зеленню, що залишилася.
- У холодній воді розчиніть сіль та суху гірчицю, після чого залийте отриманим розсолом помідори до самого верху.
- Закрийте відро щільною кришкою та відправте в погріб або прохолодне місце.
Через місяць томати повністю просоляться та будуть готові до подачі на стіл.